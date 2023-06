«Me da vergüenza»: El día que Fernando Solabarrieta se confesó sobre sus problemas con el alcohol

En las últimas semanas, Fernando Solabarrieta ha estado en el centro de la noticia, esto luego de que se diera a conocer que se había alejado por completo de la vida pública para internarse en un centro de rehabilitación en México.

Hay que recordar que las polémicas del periodista partieron en 2020, luego de que terminara desvinculado de TVN, luego de que llegara a trabajar en estado de ebriedad.

Es en este contexto que en 2022, previo a su partida al extranjero para trabajar en su rehabilitación, Fernando Solabarrieta apareció en Podemos Hablar, donde se refirió a este incidente y lo que significó para su vida.

La explosiva confesión de Fernando Solabarrieta

Resulta que en el programa de CHV, donde compartió con Jorge Valdivia, Raquel Argandoña y Roberto Cox, Jean Philippe Cretton pidió que «avancen al punto de encuentro quienes hayan vivido una situación incomoda en el trabajo y que lamentablemente después haya derivado en algo que no esperabas».

Frente a esto es que el comunicador dio un paso al frente y contó su compleja historia. «Yo me quiero hacer cargo de una situación. Me ocurrió en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, había vuelto a Televisión Nacional con mucha ilusión y yo estaba de vacaciones supuestamente y entonces me fui a un asado con amigos y como ocho y media, un cuarto para las nueve me llaman del canal y me dicen ‘Fernando estamos esperando, te toca el bloque deportivo'».

Siguiendo por esta línea, Fernando Solabarrieta comentó que «esto que cuento me da vergüenza, me da pena porque yo tengo hijos grandes que vieron esto, pero siento que me tengo que hacer cargo», agregando que los jóvenes lo perdonaron por esta situación y le dieron todo su apoyo.

Para cerrar, en ese momento reconoció que tenía problemas con el alcohol. «Estoy luchando. Es un problema que no sentí que tenía pero en algún instante en esta situación me di cuenta que sí tenía y tenía que superarlo».