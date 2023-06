¿Palo a Vale Roth y su esposo? Ignacia Michelson lanza fuerte descargo

El viernes pasado, Vale Roth se convirtió en mamita por primera vez junto a su esposo, Miguel de la Fuente, por lo que desde ese momento se ha dedicado a compartir todo tipo de registros sobre lo que han sido estos primeros días junto a su retoña.

Y a pesar de que en el último tiempo había estado alejada de las polémicas y enfocada solamente en su embarazo, ahora está en el centro de la noticia, gracias a unas duras acusaciones que se mandó en su contra ni más ni menos que Ignacia Michelson.

Resulta que durante la noche de este miércoles, la DJ hizo una transmisión en vivo desde México, donde no dudó en lanzarse con todo, acusando que a pesar de dar a luz hace poquito, habría llamado a Marcianeke para hablarle mal de ella.

Las fuertes acusaciones de Ignacia Michelson a Vale Roth

En el live donde se podía ver a una furiosa Ignacia Michelson, quien a pesar de no nombrarla directamente, comenzó señalando que «Podrá haber recién parido, pero si a mí me joden primero, yo voy a joder».

«Cuando yo terminé con el Mati, la muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado«, continuó en el registro recuperado por la cuenta Biitchpostingcl. Además de afirmar que habría hablado «pestes» en su contra.

«Que yo era esto, que era lo otro, que aquí, que acá. Ella ‘yo soy súper buena vibra, soy mamá’, no le compro ese papel» lanzó Ignacia Michelson.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «¿Ustedes son pendejos creyendo que una mujer por estar embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia. ¿por qué no se preocupa de ella? ¿De su familia? Ya está casada, va a tener hijos, o sea, está en otra etapa de su vida. ¿Por qué me sigue jodiendo o por qué llama al Matías?».

«Quieren pruebas, las voy a mandar cuando llegue a Santiago. Porque ustedes saben que yo no hablo sin tener prueba. Esa es la regla número 1 de Ignacia Michelson», cerró el amorcito de Marcianeke.