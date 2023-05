«Estás en tu mejor momento»: Yamila Reyna deja la escoba con sensual fotito y sentido mensaje

Desde que volvió a la soltería, Yamila Reyna ha estado más que activa en sus redes sociales, compartiendo destapados registros que la llenan de piropos por parte de sus más de 600 mil seguidores, los que no pueden más con lo guapa que luce.

Así es como ocurrió solo unos minutos atrás, luego de publicar una fotito que se tomó durante su participación en la Andes Fashion Week, donde lució un ajustado y escotado vestido negro, acompañado de un adornado collar en el mismo tono.

Pero esto no es todo, ya que Yamila Reyna escribió unas sentidas palabras para todos los que no están en su mejor momento. «Felicítate! Por no dejar que los días malos te detengan, que a pesar de no sentirte del todo bien, sales a trabajar igual y cumples».

«Que a pesar de los miedos lo intentas siempre, y que aunque nadie sepa lo que te costó dormir la noche anterior te levantas cada mañana y sigues. Felicítate y agradécete por hacer que el mundo siga girando», agregó la argentina junto a la sensual fotito.

Le llovieron los piropos a Yamila Reyna

Como era de esperar, en nada de tiempo recibió más de cinco mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, los que le agradecieron por sus palabras, asegurando que está más regia que nunca y que la soltería le ha hecho más que bien

«Eres genial e inteligente tu camino está lleno de cosas lindas para ti guapa»; «Me aplaudo a mi, a ti y a todos»; «Cada día más guapa usted»; «Eres grandiosa y fuerte, estás en tu mejor momento disfrútalo»; «así es… mantener el tiempo ocupado es el mejor remedio para enfrentar cualquier obstáculo» y «No puedes ser más hermosa» es parte de lo que le escribieron a Yamila Reyna.