«Yo no merecía vivir así»: Ex polola de Jorge González reafirma sus acusaciones de violencia

Este martes quedó la grande en redes sociales, luego de que Daniela Pizarro, ex polola de Jorge González, lanzara duras acusaciones de violencia en contra del músico, quien solo se limitó a comentar que «no me meto en cahuines».

A raíz de esta situación es que, la joven recibió una serie de críticas comentarios en su contra, por lo mismo que durante las últimas horas, decidió salir a responder nuevamente, manteniendo sus dichos e incluso contando más detalles de la compleja situación que habría vivido.

«Si hablé de algo que me costó tanto tiempo hablar, fue porque ayer la rabia me ganó. Y aunque sigan justificando al tipo por su plata, es real que la verdad libera. Si no hablaba ahora, en algún momento lo iba a hacer. Porque es horrible guardarse algo así y ver como todos defienden a un ‘ídolo’» comenzó señalando la ex de Jorge González, según consigna Radio ADN.

Las acusaciones en contra de Jorge González

Junto con esto, Daniela Pizarro señaló que iba a dejar de discutir con los fanáticos del artista. «Ahora me siento más tranquila, no me extrañan algunas opiniones rancias y no voy a pelear con nadie. Como dije ayer, para la gente está bien que te maltraten si el hombre paga por eso».

«Sé que lo defendí muchas veces, ayer hablé de todo eso. Para mí, no nosotros estábamos bien y todos los demás equivocados. Me costó mucho darme cuenta que yo no merecía vivir así» continuó la ex de Jorge González.

Siguiendo por esta línea, se refirió a las razones para terminar con el músico. «Apenas pude me alejé de ahí. Los que me seguían en mi otra cuenta sabían que yo siempre hablaba de irme de Chile. Hasta que por fin abrieron la frontera. Perdí tres vuelos por la pandemia, bajo ningún punto fue fácil escapar».

«Y aun así sentía que tenía que ser ‘agradecida’ por vivir con él. Yo misma justifiqué el maltrato, pero eso no significa que me tenga que callar para siempre o no pudiera darme cuenta que estaba mal. Porque para eso tuve que esperar a estar bien» mencionó.

La reflexión de la joven

Por otro lado, Pizarro comentó cómo ha sido el proceso para dar a conocer el maltrato que sufrió. «Fue demasiado tiempo tratando de entenderme y perdonarme por haber permitido que me maltrataran. Hace tiempo ya lo entendí, y ayer por fin hablé, porque había gente atacándome a mí y a defendiéndolo a él».

«Yo ahora que no estoy ahí y que superé todo el daño, veo todo con claridad. Por fin después de años puedo sepultar este tema. Por fin puedo estar tranquila, porque siempre era ‘si la gente supiera…’. Ahora que saben, ya queda en la conciencia de cada uno. Por fin esta etapa murió para siempre».

Para cerrar, la ex de Jorge González indicó que «la verdad fue demasiado doloroso todo el proceso como para que duela un comentario diciendo que lo hago por seguidores. Pero es la conclusión a la que se llega hoy en día y no hay nada que hacerle. Siento una tranquilidad que necesitaba».