«Se pasó de bella»: Karol G deslumbra con sensuales fotitos en bikini

No cabe duda que Karol G está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. Pues la chiquilla no solo es una de las artistas latinas más importantes de la actualidad, sino que acaba de lanzar su nuevo disco de estudio ‘Mañana Será Bonito’.

Junto con esto, la Bichota se vio en el centro de la noticia, gracias al estreno de su primera colaboración con Shakira ‘TQG’, la que de inmediato batió todos los récords, dejando la grande entre los fanáticos de las artistas.

Por lo mismo que esta popularidad se ve reflejada en Instagram, donde ya supera los 60 millones de seguidores, a los que enamora con registros de todo tipo, especialmente relacionados con sus próximos lanzamientos.

Aunque de vez en cuando, Karol G también saca suspiros con coquetas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación. Así es como ocurrió recientemente, luego de que compartiera una publicación en la que se luce a contraluz, luciendo un pequeño bikini negro, acompañado de un llamativo collar.

«Papi No me las miren que aquí hacemos MILes 💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN», escribió la colombiana para acompañar las postales, que al poco tiempo recibieron más de cuatro millones de me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos.

Algunos de los mensajes que le dejaron a Karol G dicen: «La bichota está ready para ir de farra con las besties»; «Hay mujer si tú supieras cuánto te admiro»; «usted sí que se pasó de bella»; «Diosa»; «Mamasota tal cual eres, al natural»; «Tú eres tan real»; «Hermosa tal cual eres, sin filtro no como muchas» y «brillas con tu luz propia».

¿Anuel AA le respondió a Karol G?

Hay que mencionar que en las últimas horas, Karol G se vio en el medio de la noticia, luego de que Anuel AA sacara su nueva canción ‘Más Rica que Ayer’, la que supuestamente le dedicó a la colombiana, con quien tuvo una larga relación.

Resulta que los fanáticos de la expareja comenzaron a especular, luego de que en la letra dijera «Te diste cuenta que no es fácil olvidarme…Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte», junto con «Tírame el DM, no pa’ estar peleando… Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué».