Panelista de Zona de Estrellas cuenta la firme de su despido

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo del ‘Qué te lo Digo’, el programa online de Sergio Rojas, donde junto a Luis Sandoval conversaron con Paula Escobar, quien contó su versión sobre su reciente despido de ‘Zona de Estrellas’.

Con relación a los motivos para no renovarle el contrato, la periodista aseguró que se debió a sus recientes vacaciones. «Nosotros habíamos llegado a un acuerdo para poder tomarme mis vacaciones. Se supone que cuando tú estás contratado, tienes que esperar cierta cantidad de meses para tomarte vacaciones» señaló.

Siguiendo por esta línea, Paula Escobar comentó que «Yo ya tenía todo listo porque ingresé a Zona de Estrellas a final de año, en octubre. Entonces, con mi familia, ya teníamos todo presupuestado para irme en febrero».

La salida de Paula Escobar de Zona de Estrellas

Es en este contexto que, la panelista de farándula reveló que tras regresar de estos días de descanso, fue citada a conversar con los productores, momento en el que se dio cuenta de inmediato que no se renovaría su contrato.

«Cuando llegué, se supone que ese panel es de cinco personas y cuando yo ingresé éramos hartos (…) Entonces, cuando me comunican que el presupuesto estaba acotado y es un programa que tenía muchos panelistas, fue como: Ok, muchas gracias. Listo, así que no vuelvo» indicó.

Junto con esto, Paula Escobar mencionó que «Si no me hubiera tomado vacaciones, probablemente estaría».

Ya para cerrar, la ex panelista de Zona de Estrellas aprovechó de criticar su salida, además de reflexionar sobre cómo las vacaciones no deberían ser determinantes para su continuidad en el espacio. «En el fondo, en la vida, uno no puede tener hijos, tomarse vacaciones y a mí, alguien de ahí, del programa, me dijo: ojo, con las vacaciones que te estás tomando, son muchas».