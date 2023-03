Ministro Ávila y el sistema de tómbola: «Siempre va a haber establecimientos que van a tener alta demanda»

Este viernes, llegó a los estudios de Radio Corazón, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, con quien Chavito y Evelyn hablaron de una serie de temas pasando por la polémica «tómbola».

A raíz de esto, es que Chavito le consultó por una de las grandes molestias de los papás, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el que ha terminado con muchos niños sin matrícula y padres haciendo largas filas desde la madrugada.

«Siempre, todos los años, el sistema escolar y de manera histórica, ha tenido que hacer proceso de admisión. Ahora el tema es que eso estaba desregulado hasta la ley de inclusión, cada colegio hacía como estimaba conveniente» indica.

Junto con mencionar que «con la ley de inclusión eso se regula y se transforma en el Sistema de Admisión Escolar y eso se transforma en un sistema que tiene un algoritmo que evalúa ciertas características de los postulantes y les asigna un establecimiento».

«Ahora lo que nos sucede, es que siempre va a haber establecimientos que van a tener alta demanda, esos establecimientos que son muy bien valorados por la ciudadanía, por la familia, los padres que dicen ‘me gustaría que mi hijo quedara ahí’. Generalmente cuando no quedan en la primera opción, pasan a la lista de espera» indica.

Siguiendo por esta línea señala que es lo que «nosotros muchas veces hemos visto como las filas, que se provocan una vez que ya han sido asignadas las primera y segunda opción».

Los cambios en el sistema

«Ahora después de aplicado todo el sistema de admisión escolar, siempre van a haber 1,2,3, 4 o 5 casos que son muy bajitos, en donde la familia no matriculó en la primera opción, no matriculó en la segunda, sigue insistiendo en la lisa de espera donde ya no van a generarse más matrículas después de 10 días, las familias quedan sin establecimientos».

Tras esto, el ministro Marco Antonio Ávila, se refiere a los cambios que se vienen en el sistema. «Lo que nosotros hemos visto y que es la primera opción es que nosotros tengamos mucha mayor claridad en la información, para que las familias entiendan que tienen que aceptar la primera, la segunda o tercera opción».

«Para que no se provoquen las filas que hemos visto, es la obligatoriedad de que el próximo año, el libro digital, que se abre la primera semana de enero, que se llama registro público, sea digital, con tal de que no haya nadie pasando la noche esperando», afirmó el ministro Ávila.

Marco Antonio Ávila y el plan para terminar con las filas

Junto con esto mencionó que «yo llegué anoche de Tarapacá y hoy día nosotros podemos decir, esto antes, la primera, segunda semana de marzo, esto eran filas enormes en las secretarias ministeriales regionales, hoy día no tenemos fila, en ninguna de las 16 secretarias ministeriales. Porque el sae funcionó mejor que el año pasado, a pesar que siguen existiendo estos casos puntuales respecto de personas que de alguna manera no quedaron en su primera opción o no quedaron conformes con su opción asignada y siguen insistiendo en el establecimiento de alta demanda».

«Con el SAE se acabó esta situación oscura de alguna manera, o más bien negra, era como una caja negra que uno no sabía como se discriminaba en cualquier establecimiento, porque el ministerio no tenía la habilidad de saber cómo era el proceso de selección en la escuela de Ancud, en la escuela de Antofagasta. Cada uno establecía bajo requerimientos bien sencillos» agregó.