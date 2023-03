«Me siento tan mala madre»: Pamela Díaz no ocultó su sorpresa ante la particular respuesta de su hija

Pamela Díaz acostumbra publicar momentos con su familia en redes sociales. Aquí se le puede ver constantemente divirtiéndose con las ocurrencias de sus retoños.

Recientemente la animadora compartió un registro donde se le podía ver con su pequeña hija Pascuala, quien nació de su relación con Fernando Tellez.

Es común ver a la niña en publicaciones con la Fiera en sus redes sociales. Pues la niña ha demostrado tener una personalidad muy parecida a la de su madre siendo bastante extrovertida.

Esto último quedó en evidencia una vez más tras la publicación realizada por la animadora en su cuenta oficial de Instagram.

La inesperada respuesta

El pasado martes la animadora publicó una serie de registros donde se le podía ver en compañía de Pascuala. La animadora interactuando con sus seguidores comentó en primer lugar:

«Ay pipul, hoy día amanecí con ánimo, dormí bien, se supone. Y a esta otra, le digo que vamos al colegio y como anda prendida miren, se quiere ir en su auto», comentó.

«¿Qué? ¿Cómo nos vamos a ir en tu auto? Ah, qué te creí ¿Te imaginai te vas así al colegio?¿Tiene música? Está escuchando las noticias la niña, muy aplicada. Oye pero tienes que limpiar tu auto, hoy día tienes que lavarlo», señaló mientras mostraba en el vídeo a su pequeña hija sobre un auto de juguete.

«Donde está la bencina hay algo para limpiar autos. Vamos, ¡súbete!», comentó Pascuala a su mamá.

«Estamos aquí con la Pascu de camino al colegio y me dijo: ‘mamá, ¿estás segura que hay colegio?’. Y yo que te dije, que sí. Me siento tan mala madre porque llevé a la niña un día y no había clases, éramos las únicas dos», agregó.

«Hija, ¿quieres cambiar de madre?», respondió en tono de broma Pamela Díaz según lo consignado por RadioActiva. «Lo pensaré», no dudó en responder la retoña.

«¡¿Qué?! ¡Bájate! Bájate de mi auto, ahora», respondió con una enorme sorpresa Pamela. «Lo pensaré… ¿Qué estoy criando?», finalizó la animadora mientras se reía junto a su hija.