¡Contó todo! Pamela Leiva reveló la verdad de lo ocurrido en su viaje a Brasil

A pesar de haber pasado una buena cantidad de días, muchos siguen recordando la exitosa rutina de Pamela Leiva en Viña del Mar. Y recientemente la humorista decidió revelar que fue lo que ocurrió realmente con una de las historias que sacó mayor cantidad de carcajadas.

Algo indiscutible del pasado festival viñamarino, es que la comediante logró hacer reír a toda la Quinta Vergara con su particular sentido del humor. Su presentación se basó prácticamente en contar inesperadas historias de su vida de manera que hizo estallar en risas al publico.

Ahora, recordemos que la ex chica reality durante su tiempo sobre el escenario comentó que había vivido una particular situación en Brasil. Sin embargo, esta graciosa historia no tuvo un final, de modo que la humorista reveló recientemente en que culminó realmente.

Pamela Leiva cuenta en que terminó

Fue durante un episodio de su podcast con Vicho Viciani, titulado Diario de un Apocalipsis, que la humorista decidió entrar en mayor detalle respecto a la historia expuesta durante su rutina en el Festival.

En el espacio Pamela Leiva decidió comentar parte de lo que fue su experiencia en Viña. «Les quiero contar en exclusiva que mi toma de detención en Río de Janeiro en pelota en un motel fue verdad«, comentó en el capitulo más reciente dispopnible en Spotify.

«Me fui presa y en pelota. te juro que esa noche lo pasé tan como el hoyo, estaba tan asustada, tenía tanto miedo…«, aseguró entre risas. Posteriormente señaló que al vivir ese momento solo pensaba: «Yo se que en algún momento de mi vida me voy a reír de esto, lo juro«.

En ese contexto la humorista afirmó que llamó a su mejor amiga para decirle lo que estaba pasando.»Hueona no sabí lo que me pasó, hueona me tomaron presa, estaba en pelota en un motel«, le dijó.

«Te acaban de regalar tu rutina para Viña», fue lo que le contestó a su amiga. «La vida me regaló esta historia para llevarla a Viña«, señaló con su característico optimismo.

«Fue una historia muy bonita fue un hecho traumático como todo lo que cuento pero que tuvo una razón de ser«, afirmó.

«Cuando nos dieron la libertad, con el garoto nos fuimos a otro motel«, finalizó la humorista entre risas.