¿Va o no va?: José Antonio Neme podría no ir a la Gala del Festival de Viña

A sólo unas horas de que comience una nueva versión de la Gala del Festival de Viña del Mar, se instaló la incertidumbre en pleno matinal de Mucho Gusto, puesto que el animador José Antonio Neme puso en duda su participación, pese a que ya tiene su atuendo listo.

En este sentido, el comunicador expresó que está en modo reflexión, dando a conocer incluso es probable que esté en su hogar mientras se lleve a cabo evento.

«Tengo una personalidad muy complicada y tengo pocos amigos en esta industria. Yo ya no estoy para que me digan ‘no me miró, no me saludó’. ¡No me interesa!», dijo con respecto a los comentarios que podría recibir con respecto a otras figuras.

En esta línea, el rostro de Mega explicó que se encuentra en duda, a pesar de que su traje confeccionado por Sergio Arias ya está listo, el cual cumple con todos los requisitos acordados. Cabe recordar que la Gala no se hará de la misma forma que las versiones anteriores, ya que los diseños tienen que ir de la mano con la sustentabilidad y el reciclaje.

¿Por qué José Antonio Neme podría no ir a la Gala de Viña?

En relación a su participación, explicó: «Me declaro en reflexión. Había llegado hoy día muy decidido a bajarme de la gala y dije bueno, la Karen ya está en Viña, pero a medida que avanza este programa no puedo afirmar que voy a ir».

«Para que me miren feo, si la Tonka dijo, si la Priscilla dijo, si el otro fue o vino… ¡Si están todos con la piel tan hipersensible!. Si empiezan con esa pequeñez me quedo en mi casa», cerró, apuntando a las polémicas que pueden haber.