TQG: Karol G y Shakira estrenan su esperada colaboración

A las 02:00 de la madrugada en Chile, finalmente Karol G lanzó su esperado nuevo disco de estudio ‘Mañana Será Bonito’, el que anunció de la nada hace solo unas semanas, junto al estreno de su primer single ‘X Si Volvemos’ junto a Romeo Santos.

Pero sin duda que lo más esperado por los fanáticos de la Bichota es un rumor que corría hace un largo tiempo, luego de que se asegurara que dentro de su álbum venía ni más ni menos que una colaboración junto a Shakira.

Y hace unos días, la propia Karol G se encargó de confirmar esta noticia a través de redes sociales, con una sensual postal junto a su compatriota, revelando que la canción era el próximo single y que se venía con videoclip incluido. «Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 🖤 24 de Febrero 00:00″ escribió.

Así que llegó el gran día, pues las cantantes al fin estrenaron su canción juntas, la que en menos de una hora acumuló más de 900 mil visualizaciones tan solo en YouTube y la cual contiene una serie de palos dirigidos directamente al ex de Shakira.

Los palos de Shakira y Karol G en su canción

Para comenzar, la canción de Shakira y Karol G dice: «La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ya no sabes es que tú todavía me está’ viendo toa’ la historia».

Tras esto, La Loba lanza sin filtro: «Verte con la nueva me dolió, Pero ya estoy puesta pa’ lo mío, Lo que vivimos se me olvidó, Y eso e’ lo que te tiene ofendido, Que hasta la vida me mejoró, Por acá ya no eres bienvenido, Vi lo que tu novia me tiró, Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río».