¡Se aburrió! Lisandra Silva contó su versión sobre funa en su contra

Lisandra Silva se ha visto bombardeada por diferentes comentarios en su contra, tras ser ‘funada’ por un usuario de Instagram. La influencer se cansó del hate y contó su versión de los hechos.

El pasado domingo 5 de febrero, Lisandra compartió con sus seguidores que había pasado un tierno momento con sus dos hijos Noah y Leiah. Esto fue en el Parque Bicentenario ubicado en Vitacura donde suelen asistir muchas familias para compartir, incluyendo a sus mascotas.

Algo que sin duda no se esperaba era que en la tierna publicación se llenara en breve de comentarios negativos. Pues una usuario entregó sus descargos en contra de la modelo, acusandola de haberla echado del espacio por andar con sus perros.

Según consigno FMDos, el comentario señalaba: «Quiero informar a todos que esta señora nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros westy estuvieran cerca de sus hijos. Cosa que mis perros no se le acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque«.

Tras esta declaración el Instagram de la ex chica reality no tardó en verse expuesta a una lluvia de comentarios negativos. En su mayoría mostrando apoyo los dichos de la usuaria.

Lisandra Silva responde con todo

La infleuncer no se quedó callada ante los ataques, de modo que decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar los hechos. A través de este medio entregó los detalles de lo ocurrido el pasado domingo en el parque.

En primer lugar señaló: «Me vienen funando desde ayer, me han escrito cosas horribles, me han insultado, amenazado, que soy antilésbica, que odio los animales, cosas alucinantes. El Cyberbullying es alucinante».

Posteriormente dio inicio a un contexto en el que explicaba que últimamente se ha vuelto más aprensiva respecto a que sus hijos convivan con animales. Si bien, ella aclaró que es animalista y que le gusta que su pequeño se críe con animales a su alrededor, recientemente hubo un accidente que la a vuelto más precavida con la cercanía de Noah y los perros.

De modo que este cambio de actitud frente a la relación de sus hijos con animales fue un detonante a su reacción en el parque.

¿Qué pasó según la influencer?

«Mi pequeña estaba gateando, aprendiendo a dar sus primeros pasitos. Ella a diferencia de Noah, es bien asustadiza. Estábamos tranquilas en el parque, bajo la sombra de un árbol y se me acercan dos chicas a menos de un metro de distancia con dos perros, no sé si son lesbianas o no», explicó.

«Se pusieron tan, tan cerca y yo tenía a la niña en el pasto, los perros estaban ‘jugando’ agresivamente entre ellos. Yo me asusté un poco y les dije ‘chicas, ustedes creen que puedan correrse un poco’, cómo las voy a echar de un parque, osea ¿Ustedes están locos?, ni siquiera tiene coherencia lo que dicen«, afrimó.

La cubana dejó en todo momento claro que fue amable a la hora de dirigirse a ambas mujeres. Sin embargo, según señaló, ellas tuvieron una reacción bastante fuerte tras la petición de Lisandra Silva:

«Una de ellas me respondió bastante chora: ‘Qué te creí hueo… el parque es tuyo acaso, anda a comprarte un parque, este es un parque público y yo me voy a sentar acá con mis perros’«, relató.

«Fue ahí cuando yo les dije que no me creo nada, te pido humanamente si te puedes alejar con tus perros porque están jugando agresivamente y me da un poco de aprensión con mi niña que está aprendiendo a gatear«, señaló en una serie de historias.

Finalmente la influencer, quiso aclarar que estaba aclarando su situación para poner un freno al Cyberbullying. Además de esperar que exista mayo comprensión, respeto y empatía en situaciones como la que vivió.