«La más sexy»: Laura Prieto enamora con sensual bailecito

Como te hemos contado en varias ocasiones, Laura Prieto es una de las famosillas más populares en nuestro país, pues tan solo en Instagram ya supera los 970 mil seguidores a los que encanta con publicaciones de todo tipo, pasando por sus próximos proyectos a coquetos registros.

Así ocurrió en las últimas horas, luego de que la uruguaya subiera un video en TikTok bailando al ritmo de ‘Panties y Brasieres’ de Rauw Alejandro con Daddy Yankee. Junto con esto, aprovechó de compartirlo en Instagram, donde escribió un simple mensaje.

«Se vienen cositas…» adelantó Laura Prieto para acompañar el video, que en cosa de horas ya tenía más de cuatro mil me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que está cada día más guapa y que no pueden con cómo se ve.

Algunos de los mensajes que le dejaron dicen: «La más sexy de resistiré»; «Linda preciosa»; «No sabía quién era por el maquillaje pero de giro y dije ah es Laura prieto»; «Eres una reina»; «La más linda del planeta»; «Recorcholin»; «te ves muy linda Laura»; «Guapísima»; «Hermosa»; «Linda Laurita bella, me alegra que estas bien» y «bellísima».

Laura Prieto recuerda la antigua farándula

Hace poquito, la influencer conversó con Mauricio Pinilla en ‘Fuera de Área’, donde se refirió al abrupto fin de ‘Me Late’, además de recordar cómo era la farándula a mediados de los 2000 y todo a lo que se enfrentó.

Frente a esto, Laura Prieto señaló que ahora el espectáculo es «mucho más light, salvo excepciones porque a mi tío le dan duro», recordando que el futbolista se ha visto envuelto en una serie de polémicas en el último tiempo.

Tras esto, Pinilla recordó algunas experiencias que vivió durante esa época, mientras que ella señaló que «Esas cosas que uno dice ahora que está más reflexivo, cuando era joven, cómo toleraba esas cosas, cómo uno no tenía un límite de los valores, de las cosas éticamente correctas. Ahora eso es más funable».