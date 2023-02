Raquel Argandoña admite haber sido estafada por una persona muy cercana a ella

Durante la pasada transmisión del programa ‘Tal Cual’, el panelista Jordi Castell y los presentadores, discutieron sobre la polémica situación de Tonka Tomicic. En ese contexto Raquel Argandoña confesó haber sido victima de un delito de fraude en su contra.

En los últimos días lo más comentado en los medios y redes sociales a nivel nacional, ha sido el allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones a la casa de Tonka y Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Fue en la mañana del martes 31 de enero, el procedimiento fue realizado por la Brigada de Lavado de Activos, y se dio a raíz de la investigación que involucra a la pareja de la animadora.

Bajo este contexto, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, junto al panelista de turno, no tardaron en dar su opinión al respecto.

La ex ‘Zona de estrellas’ no tardó en entregar su punto de vista al respecto. «Todos los canales han estado en el frontis del departamento de Tonka y Parived, menos Canal 13. Yo creo que Canal 13 está blindando a su animadora«, señaló.

La estafa a Raquel Argandoña

Sin embargo, la conversación no se quedó en analizar exclusivamente lo ocurrido. Esto debido a que los presentes no evitaron comentar sus experiencias relacionadas con los fraudes de dinero.

Fue en ese momento que el fotógrafo señaló al ex Mucho Gusto. Esto debido a que José Miguel estuvo involucrado en una estafa dirigida a su persona. «Tú fuiste víctima en algún minuto de estafa y no vamos a entrar ahí, el punto es que tú confiaste y tu ingenuidad desembocó en algo súper incómodo«, expresó.

Raquel Argandoña no dudó en intervenir en ese momento y comentó: «Perdón ¿Fue ingenuidad o ambición? Porque todos hemos hecho eso, yo también lo he hecho».

Tras esto la animadora no dudó en relatar su experiencia durante el espacio. «El banco te da 1,5% (de interés), préstame y yo te doy 3% (de interés), ya po’, voy aquí, pero te arriesgas. A mí me pasó, a mí me estafaron con eso, me estafó una amiga, por querer más. Me pagaron los 5 primeros meses y después la tipa se fue con toda mi plata. Hay que reconocerlo, para mí fue ambición».

