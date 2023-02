«No es mala onda»: José Luis Repenning opina de su mención durante rutina de Fabrizio Copano

La rutina que entregó Fabrizio Copano en su segunda vez pisando la Quinta Vergara, ha sido fuertemente comentada por distintos medios y rostros. Esto debido a que el humorista no dejó prácticamente a nadie afuera.,

Durante el show, el comediante se tomó la libertad de bromear sobre diferentes rostros de la televisión nacional. Entre estos incluyó a José Luis Repenning, quien se ha vuelto uno de los rostros más importantes de Canal 13 junto a su compañera Priscilla Vargas.

El periodista fue elegido como para llevar a cabo durante esta edición un importante rol como jurado del certamen. De modo que al ser un rostro destacado en el último periodo, el humorista decidió incluirlo en algunos chistes en su presentación.

Fabrizio Copano subio a la mesa a Repenning

Uno de los tantos momentos en que Fabrizio Copano logró hacer estallar al público en carcajadas, fue cuando hizo referencia a lo guapo que muchos encuentra a José Luis Repenning.

«Todos dicen que Repe es muy guapo», inició para luego rematar señalando: «Yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé. Y ojo, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció de la tele al mismo tiempo que apareció Repenning».

Durante la transmisión se le pudo ver a Repenning bastante tranquilo riendo ante la broma. Sin embargo, no fue hasta esta mañana que expresó lo que sintió en ese momento.

Durante el matinal de Canal 13, el animador señaló: «Me cagué de la risa, qué voy a hacer, me reí nomás. Como no me va a dar nervios, los humoristas son impredecibles«.

«(Me sentí) muy halagado, yo sé que lo hace con cariño, no es mala onda. Es un grande de la televisión chilena», señaló según lo consignado por RadioActiva.

Finalmente comentó: «Todo mi respeto para un grande de la televisión chilena como Kike Morandé. La gente empezó a aplaudirme, entonces yo no voy a ser rasca de no devolver el cariño».