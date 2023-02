Kiwi tras polémica con Pamela Leiva: «Me están crucificando como si fuese un depravado»

Sin duda que la polémica de los últimos días en el marco del Festival de Viña, es la protagonizada por Arturo Walden, el Kiwi en el matinal ‘Buenos días a Todos’, esto luego de que intentara besar sin su consentimiento a Pamela Leiva, tras su exitosa presentación.

Resulta que la humorista no se mostró para nada cómoda con la situación, por lo que de inmediato le reprochó: «Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso», haciendo referencia a su rutina.

A raíz de esta situación es que le llovieron las críticas al rostro de la TV noventera, por lo mismo que al poco tiempo debió salir a pedir disculpas en conversación con Las Últimas Noticias. «Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa».

Siguiendo por esta línea, Kiwi aseguró que todo había salido como una broma, a raíz de lo que conversaban en ese momento. «Como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije ‘ah, yo también'» y agregó que «Yo tengo una hija de 23 años y no me gustaría que alguien se propasara con ella, hay que ponerse en el lugar del otro también».

Tras esto mencionó sobre cómo puede afectar a su futuro laboral esta situación, «ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas», lamentando que «Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío».

«También siento que me equivoqué. Pero, ¿Quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado» cerró el Kiwi.

La decisión que tomó TVN con el Kiwi

Y a horas después de la palabras del comunicador, es que TVN dio a conocer la decisión que tomaron tras la polémica con Pamela Leiva. Pues a través de un comunicado, afirmaron que habían decidido despedirlo por el tiempo que le quedaba como notero del festival.

«Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos. Nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado» es parte de lo que señalaron.