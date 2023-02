¿Habrá o no habrá Reina de Viña?: Confirman el nuevo formato que reemplazará la competencia

Pese la negativa de la municipalidad y la alcaldesa Macarena Ripamonti para realizar el tradicional concurso, finalmente el Festival de Viña del Mar sí tendrá una reina, la cual vendrá gracias a los antiguos creadores de la competencia festivalera.

En este sentido, Sergio Marabolí, ex director del diario La Cuarta, dio a conocer y explicó como va a ser el nuevo formato para elegir a la ganadora, el cual ahora incluirá la participación del público en general, además de ir con una acción solidaria para ayudar a los damnificados que la pasaron mal a fin de año con los incendios que afectaron a la Quinta Región.

El ahora director del diario La Hora, señaló que el mencionado medio tomará la batuta y se hará cargo de las votaciones en conjunto con la Asociación de Comunicadores del Festival ADC y Walker Group. Dicho esto, expresó que es «con fines positivos, abierta a la gente y centrada exclusivamente en los artistas y jurados oficiales del Festival de Viña del Mar, tal como ocurría antes».

La versión renovada de la Reina del Festival de Viña

«Los Embajadores del Festival», será la competencia con la cual esperan mantener vigente el reinado festivalero, con el énfasis más puesto en el apoyo de diferentes acciones comunitarias, alejándose así de la cosificación femenina, según consignó Publimetro.

Si bien, no descarta la opción de que se sume la alcaldesa al proceso de elección, Marabolí expresó: «Ahora solo falta que se sume la municipalidad, de manera que juntos podamos aprovechar la vitrina del Festival y el trabajo de la prensa en beneficio de la comunidad. La producción de La Hora y yo, personalmente, me comuniqué con el equipo de Comunicaciones del municipio de Viña y no hemos tenido respuesta».

Para cerrar, afirmó que «esta es una celebración para la gente y la prensa. Así que lo haremos igual, pero siempre a la espera de que la alcaldesa Ripamonti nos de sólo su apoyo. No necesitamos nada más. Y los canales de TV y los medios saben de qué se trata y nos respaldan», concluyó.