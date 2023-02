«Gracias a todos los latinos»: Así fue el discurso de Bad Bunny en los Grammy

La noche de este domingo se llevó a cabo una nueva edición de los premios Grammy, donde artistas como Harry Styles, Taylor Swift, The Weeknd y Bad Bunny estaban nominados en la ceremonia que celebra a lo mejor de la música.

Y sin duda que uno de los artistas más esperado era el Conejo Malo, quien sin duda arrasó el 2022 con su disco ‘Un Verano Sin Ti’, tanto así que le tocó abrir el show, con una presentación donde repasó algunas de sus canciones más populares, haciendo bailar a todos los presentes.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Benito también se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, donde competía con otros reconocidos del género como Daddy Yankee o Maluma.

Es en este contexto que Bad Bunny se subió al escenario para dar un emotivo discurso en español, donde no dudó en agradecer a todos los latinos que lo han apoyado en su carrera y a los artistas que recién están comenzando en el género.

«Gracias a todos los latinos en el mundo entero, en EE.UU. y en el mundo entero. Gracias a todos los artistas que trabajaron conmigo y los productores», comenzó señalando el puertorriqueño frente a todos los presentes.

Siguiendo por esta línea, Bad Bunny agregó: «Este premio se lo dedico a Puerto Rico, Cuba y la capital del reguetón del mundo entero. Se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos».

«No solo a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescante el movimiento. Así que a todos los nuevos talentos, sigamos llevando este género a otro nivel. Los quiero, gracias», continuó el intérprete de ‘La Santa’.

Hay que recordar que esta es la segunda vez que Bad Bunny se lleva un Grammy, pues es 2021 ganó como ‘Mejor Álbum Pop Latino’ gracias a su disco YHLQMDLG.

«When you do things with love and passion, everything is easier.» @sanbenito 🎶 #GRAMMYs pic.twitter.com/Sy3k70MUuf

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023