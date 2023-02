Claudio Reyes barre el piso con Tonka Tomicic: «Que le de gracias a Dios…»

Una vez más Claudio Reyes deja la grande, esta vez fiel a su estilo deslenguado, hizo bolsa y trapeó el piso con la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic tras el escándalo por el caso relojes vip, donde se está investigando al marido de la antes mencionada, Parived.

Y es que estalló una verdadera bomba, por lo cual en esta ocasión la mujer no pudo hacerse la lesa y se tuvo que referir al tema en una entrevista exclusiva para el matinal Tu Día, donde abordó su situación sentimental y confirmó que terminó por separarse de su pareja.

En este contexto, el siempre polémico Claudio Reyes le mandó a decir unas cuantas cosas a través de su programa de YouTube, Viernes Troll.

Los duros descargos de Claudio Reyes en contra de Tonka Tomicic

Dicho esto, el humorista de partida dijo: “Demasiado se demoró en darle la patada en la ra… a ese chanta. Yo pregunté por qué cresta se llama Parived, si tiene que ver con una religión, pero no… es chanta”.

“Mucho se demoró doña Tonka en darle una patada en la ra…, pero mi admirado Hermógenes (Pérez de Arce) le mandó a decir que si necesitaba abogado su marido, ya sabe que con él no cuenta para nada”, lanzó a modo de talla rememorando una antigua disputa entre la presentadora y el ex diputado en medio del programa Bienvenidos.

Tras ello, continuó: “A mí no me caía mal (Tonka), hasta que vi cuando echó a Hermógenes del estudio. De una arbitrariedad, hue…, de una intolerancia. Y gente que se ha llenado la boca y los bolsillos de justamente lo contrario: de la tolerancia, de un Chile inclusivo, de un Chile para todos”.

Y por si fuera poco, para cerrar, le mandó a decir “qué le dé gracias a Dios que esto se destapó ahora y no una semana atrás, porque no hubiera animado el Festival de Las Condes. La cue… que tuvo y se embolsó esa buena cantidad de milloncitos por hacer esta pega. Así que se golpee el pechito, porque no se lo merecía”, concluyó.