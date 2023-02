¡A lo Pato Yañez!: El hilarante momento de periodista con mangueras del Ten Tanker

El pasado 7 de febrero el matinal de Canal 13, Tu Día vivió un llamativo y peculiar momento protagonizado por una periodista, el cual no pasó para nada desapercibido y con ayuda de las redes sociales, como era de esperar, se viralizó y generó una ola de reacciones.

Es que las risas no se hicieron esperar, pese a que a la comunicadora evidentemente no se le pasó por la cabeza lo que estaba haciendo, la situación no demoró nada en dar de que hablar, donde los usuarios, como buen chileno, festinaron y aprovecharon de lanzar todo tipo de comentarios doble sentido… ¡al chileno le gusta el chiste corto!.

El llamativo momento

Como se expuso anteriormente, el hecho ocurrió en pleno despacho en el programa mañanero de la señal de Canal 13, donde estaban revelando y detallando más cositas sobre el nuevo aporte que llegó para ayudar en el combate contra los incendios que están afectando la zona centro sur.

Hablamos del Ten Tanker, el cual se encontraba en la ciudad de Concepción, lugar que aprovecharon desde el equipo del matinal para mostrar más de cerca el gigantesco avión a través de sus pantallas.

En este sentido, la periodista en su afán de mostrar y sentir las mangueras que usa la nave más de cerca, dio a conocer y evidenció que las mencionadas son bastante pesadas.

Bajo este contexto, la comunicadora intenta agarrar una de ella, provocando un hilarante momento que los mal pensados no demoraron en sacarlo de contexto y convertirla en meme.

Tras ello, fiel a los tiempos de ahora, la situación fue rescatada y subida a redes sociales por varios usuarios de Instagram, siendo uno de ellos la conocida página Televisivamente, donde se llenó de cómicas reacciones.