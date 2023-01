Pancha Merino recuerda su paso por la farándula: «Lo pasé súper mal ahí»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘Todo por Ti’, donde Cecilia Bolocco entrevistó a Pancha Merino, quien además de homenajear a su mamá, aprovechó de hacer un repaso por su carrera en televisión y su vida personal.

Es en este contexto que la actriz nacional recordó su paso por ‘SQP’, uno de los trabajos que la ha hecho más reconocida por el público y donde sus interacciones con Felipe Avello siguen causando sensación en Internet. Pero al parecer en un principio no resultó ser una de las mejores experiencias.

Resulta que alejada de las teleseries que Pancha Merino inició una nueva carrera como panelista de farándula en el programa de Chilevisión. Recordando esa época, la actriz fue categórica. «Lo pasé súper mal ahí», confidenció, indicando que, aunque disfrutó los primeros años con sus compañeros, que incluían a Felipe Avello y Krishna Navas, luego todo cambió.

«En cierto momento el equipo cambió, entró gente más malula. Mi rol era la entretención y cuando se ponían a hablar cosas de gente, me empezaba a bajar la angustia. Muchas veces tuve que llamar a mis amigas para advertirles que iban a hablar de ellas» comenzó señalando.

«De a poco se me empezó a criticar que yo no llegaba con aportes y con pautas. Finalmente yo dije ‘Nunca más vuelvo a estar en un panel de farándula’», reveló Pancha Merino sobre el programa, que abandonó en 2014, para luego integrarse como panelista al matinal de Canal 13 ‘Bienvenidos’.

La estafa que sufrió Pancha Merino

Otro duro momento suyo fue dos años después, cuando fue víctima de una millonaria estafa que la despojó, justamente, de todo el dinero que ganó en ‘SQP’.

«Él era uno de los padrinos de mis hijos, yo era amiga de su familia, era amigo de mi marido desde los 5 años. Él tenía una empresa de leasing de autos, yo firmé papeles pensando que estaba cambiando mi auto y estaba reconociéndole deudas. Me dijo que mi marido le debía 30 millones, después 70, más tarde 120. Lo mandé a la cresta, y cuando lo mandé a hablar con mi abogado ya eran 240 millones», reveló.

Según contó, tuvo que desligarse de mucha gente tras lo ocurrido. «Fue duro, pasé tanto miedo y sentí tanto odio, que no quiero volver a sentirlo (…) Ahora todo el día tiro amor y perdón, lo único que quiero es no sentir odio. Me encuentro siempre con este tipo, le tiro un par de tallas pesadas, pero ya no con carga emocional», explicó.