«No te importa como estoy yo»: Pailita molesto con sus fanáticos en Iquique

El reconocido cantante urbano, Pailita, se ha vuelto viral en internet, y no por su música. Pues es debido a un vídeo de TikTok, en el que se puede ver al intérprete bastante molesto con sus fanáticos.

El registro fue grabado durante el pasado fin de semana, en la ciudad de Iquique. En este se puede apreciar como el cantante se acerca a sus fanaticos, pero no con una expresión de gusto o felicidad.

Se puede ver que Pailita se dirige al portón del hotel donde se hospedaba, con el fin de hablar con sus fanáticos. Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, en primer lugar no se acercó para acceder a las peticiones de autógrafos o fotografías.

«Se los digo de todo corazón, cálmense. A mí me cansa esta hueá’ (sic.), no me gusta que me griten», esas fueron las palabras que se alcanzan a escuchar de parte del artista.

Posteriormente explicó su malestar, “estoy cansado, me duele mucho la cabeza. Les pido que se pongan en mi lugar, he estado todo el día sacándome fotos, ensayando”. Sin embargo la respuesta de la multitud no fue la esperada por el cantante, ya que lejos de guardar silencio volvieron a gritar.

De modo que Pailita volvió a pedir respetuosamente silencio. «Estoy cansadísimo, por favor cálmense», fue lo que pidió antes de acceder de todas maneras a tomarse fotografías con los presentes.

Pailita pide comprensión de parte de sus fanáticos

Fueron varios los registros en los que se pudo ver al cantante intentando dialogar con sus fanáticos. En uno de estos señala, bastante hastiado con la situación, que no les importa él y solo quieren obtener un autógrafo o foto.

«Pero viste que estás siendo inconsciente conmigo, porque no te importa como estoy yo. Solo te importa la firma, eso no está bien», señaló directamente a una de las fanáticas que estaba presente.

Posteriormente continuó diciendo «Ustedes son mis fanáticos, tienen que quererme igual. Estuve dos horas en el show, no he descansado».

«Ayer tampoco pude dormir, porque estuvieron gritando toda la noche. Les pido que sean conscientes conmigo», pidió cuando ya la mayoría de sus fans se encontraba en silencio.

«Yo se que llevan horas acá, y me encantaría sacarme fotos con todos, hoy he salido más de 4 veces», mencionó para finalizar pidiendo un poco más de comprensión. «Pero si son fanáticos, tienen que entenderme. Yo soy el unico hue… que se da el tiempo de sacarse fotos con todos«.

Luego se dirigió a una fanática diciendo «Soy persona,mi niña. Yo necesito comer ahora, a parte que tampoco se comportan de buena manera», siendo esto lo ultimo que se ve en el registro.