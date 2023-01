La respuesta sin filtro de Paty Cofré tras comentario de Mauricio Flores

La noche del pasado jueves, en el capitulo más reciente de ‘Podemos Hablar’ la invitada fue la comediante Paty Cofré. En el espacio compartio diferentes detalles de su vida, entre estos la relación con Mauricio Flores y Ernesto Belloni.

El animador del programa nocturno de Chilevisión, partió consultando: «Dos hombres que han sido importantes en tu vida desde la perspectiva laboral. Has trabajado con estos dos comediantes, pero ¿con cuál te quedarías?, ¿cuál te genera más simpatía?».

Ante esto la reina del palabreo, respondió: «Me quedaría con Ernesto Belloni porque es más caballero. Estuve trabajando con él, lo pasamos muy bien porque es gracioso, simpático, buen compañero. Me trata muy bien y paga al día».

Ante las palabras de la ex Morande con Compañía, el animador del programa de CHV no evitó preguntar tentativamente: «Con esto, infiero que Flores tiene las características contrarias».

Ante esto la comediante explicó: «Flores es gracioso y simpático, pero de repente se pone medio huevoncito. En realidad, a veces me pica y ya no lo quiero ver ni en pintura»

La conversación tuvo un vuelco inesperado cuando el mismo Mauricio Flores, apareció en escena. Recordemos que el comediante también fue uno de los invitados de la noche.

Paty Cofré responde sin filtro a Mauricio Flores

El comediante, Mauricio Flores, no dudó en responder a los dichos de su colega. De modo que la encaró en ese momento diciendo: «Mira qué lindo, cómo te vengo a pillar. Te escucho hablando de que prefieres a Belloni«.

La comediante en seguida salio en defensa propia, de modo que lo frenó en seco: «Estábamos haciendo un chiste, huevón«. Sin embargo, estas palabras no bastaron para que el interprete de ‘Melame’, le sacara en cara su amiga la amistad y cariño que existe entre ambos. Destacando que se encuentran realizando una serie de eventos juntos.

No dudó en contestar Paty Cofré: «No me grites tampoco. Jaime tiene la culpa de todo, anda a retarlo a él. Discúlpame. Me hicieron una encerrona«, comentó en tono de broma.

Posteriormente el humorista respondió: «Si no fuera porque te amo tanto… Eres la única a la que le pongo un peldaño especial cuando se va a subir a mi camioneta. Quiero que me demuestres ante todo el público que tú también me amas«.

Finalmente Paty contestó «Te amo mucho», prosiguiendo a darle un beso en la boca a su amigo, provocando que todo el estudio aplaudiera.