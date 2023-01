«Ella está depresiva»: Medios afirman que Bad Bunny podría ser demandado por fan tras lanzar su celular

Siguen las malas noticias para Bad Bunny, quien no empezó para nada el «2023 bien cabrón», sino que todo lo contrario. Esto tras viralizarse un par de registros en donde aparece el puertorriqueño lanzando y quitando teléfonos de fans.

Pero hablamos sobre la fanática del primer video, en donde un grupo de fanáticos estaba siguiendo al cantante a la salida de un restaurante en La Romana, República Dominicana, después de que haya disfrutado una íntima cena con sus amigos.

Pese a que intentó pasar lo más desapercibido posible, igual llamó la atención de los fans, que a la postre terminaría pasando lo que pasó y convirtiéndose así en el primer funado del año.

Y es que además, el artista se negó a ofrecerle disculpas a la mujer, justificando su actuar mediante un tweet, que posteriormente borraría, en donde señalaba en pocas palabras, que la que había faltado el respeto era ella hacia él poniéndole el teléfono en la cara. Sin embargo, la fanática lo único que quiere es que le pida perdón, por las buenas o por las malas.

«Y empezar el 2023 bien funado…»

Recientemente, algunos medios han informado que la joven demandará al «Conejo Malo». Lo que ha sido confirmado en el programa gringo «Siéntese quien pueda», en el cual el comunicador Alez Rodríguez reveló más detalles.

Según un testigo que sería cercano a la familia de la chiquilla, señaló, “el teléfono no cayó al agua, cayó en un pasillo, entre el canal de los botes y, hasta hoy hablé con familiares, ella (la fan) piensa, a sugerencia de su familia, tomar situación jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya a más. Pero sí, están en eso».

Además dio a conocer el estado en el que se encuentra la fan, que probablemente ya no sea tan fan. «Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está deprimida y no quiere salir de su habitación”.

¿Cómo crees que termine todo esto? Parecieran nunca acabar las diversas críticas y comentarios hacia Bad Bunny. Pero al menos, la fanática no tendría un «Verano sin celular».