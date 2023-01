Coté López responde sin filtro al ácido comentario de un seguidor

La influencer y empresaria, Coté López, decidió interactuar con seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas. Aquí recibió todo tipo de preguntas y no tuvo filtro para responderlas.

La esposa del Mago Jiménez, cuenta actualmente con más de 2 millones de seguidores en Instagram. De modo que constantemente los mantiene actualizados con eventos de su vida diaria.

Es costumbre para la creadora de ‘Clo by Coté’, generar diferente contenido en su cuenta oficial. Aquí comparte videos e imágenes con su familia, además de difundir los nuevos productos de sus diferentes marcas, tanto de ropa como maquillaje.

Ahora, en la tarde de este martes la influencer compartió una caja de preguntas donde se leía «Voy aburrida, preguntas?«. De modo que sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad y le enviarán diferentes comentarios, unos más amables que otros.

La respuesta sin filtro de Coté López

Si bien muchos de sus seguidores interactúan con ella de manera positiva, generando preguntas respecto a su bienestar personal y familiar. Hay quienes deciden sacarle en cara diferentes polémicas que la han rodeado durante los años.

En esta ocasión la influencer decidió responder y publicar a una ácida pregunta referente a lo que fue su infidelidad hacia Luis Jiménez. Un tema que la modelo no ha ocultado y que ya ha tocado en otras ocasiones. «Me perdonaron y he perdonado infidelidad. Lo más fácil y empoderado sería decirte ‘no jamás’, pero la verdad hay que ver el por qué, en qué circunstancias«, señaló hace solo unas semanas.

En esta ocasión el seguidor escribió: «Dijiste que jamás tuviste una aventura de una noche. ¿Y cuando lo engañaste? Falsa«.

La empresaria no tuvo problemas en responder a estas palabras, de manera directa y sin pelos en la lengua: «¿Por qué falsa? Jamás estuve con un hombre que conocí el mismo día y jamás lo haría«, escribió en primer lugar.

Posteriormente sentenció: «Fui amiga 2 años de esa persona. Lo que menos tengo en la vida es ser falsa«.