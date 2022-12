Latife Soto asegura quién será el ganador del Mundial de Qatar 2022

Latife Soto, se reunió con FMDOS y conversando con ellos reveló el equipo que, según sus cartas, sería el ganador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

La tarotista fue firme a la hora de anunciar quien era, según ella, el ganador de la final «Yo siempre he visto que Argentina va a campeonar, veo a Messi campeonando con esta selección», afirmó en primer lugar.

Mencionó, además, que hubo un hecho especifico que le haría saber por qué sería este el resultado «Yo supe que iban a ser campeones mundiales cuando ganaron la Copa America». Esto lo afirmó a raíz de una historia que ella comentó conocer.

«Diego Armando Maradona con Carlos Salvador Bilardo, en el año que Maradona fue campeón (1986) hicieron una manda a la virgen de Luján y a la virgen de Santa Correa que finalmente nunca pagaron», relató la adivina.

Continúo la historia mencionando que dicha manda no fue pagada «Al no pagar la manda se condenaron. La difunta correa es súper cobradora, como dato, cuando pasan los camiones y no la saludan quedan en pana”, aseguró.

Este relato, se vincula directamente a la razón por la que ella asegura que el país vecino se impondrá en la final.

Motivo por el cual Argentina será el país ganador del Mundial de Qatar 2022.

Latife señala que el fin de esta condena por no pagar la manda, llegó en el momento en que murió Maradona y que el alma de este habría arreglado las cosas «Solo arregló este asunto ya fallecido, o sea su alma arreglo el asunto. Pidió, me imagino, el perdón», explicó.

«Ahí la celeste, que había estado maldita mucho tiempo y que no podían ganar y que sufrían los argentinos. Fue liberada del bloqueo», afirmó la vidente.

A raíz de la muerte del fallecido ídolo Argentino, es que la tarotista garantizó que el triunfo es seguro para el país trasandino «Desde ese momento, yo aseguré que la selección celeste tiraría para arriba y estaba todo dado para que Lionel Messi saqué adelante a su equipo. Es una especie de justicia divina».

«Era injusto que el pueblo argentino sufriera por una manda que no cumplieron Maradona y Bilardo. Yo si creo en esas cosas, en ese país son muy creyentes y son de cumplirles a sus santos, a diferencia de Chile».

Para finalizar, Latife mostró como se ve el camarín de la albiceleste. Ahí se puede encontrar una imagen de la virgen de Luján y a la difunta Correa.