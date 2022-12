Conoce aquí a los nuevo ganadores de la segunda ronda de «La suerte de ser chileno»

El pasado viernes 16 de diciembre, se dieron a conocer los primeros afortunados en ganar la nueva edición de «La suerte de ser chileno». Y este martes ya se encuentran disponibles los nombres de los afortunados de la segunda ronda del sorteo.

Recordemos que el evento dio inició la semana pasada, luego de que la Polla chilena de beneficencia le pusiera pausa por un tiempo. El esperado sorteo que consiste en premiar a los chilenos por tener un número de carné de identidad nacional válido, cuenta con diferentes tandas que presentan diferentes cantidades de dinero cada una.

No está demás mencionar que para estar dentro del sorteó, no requieres nada más que tener valido tu RUT. Pues no existe discriminación por edad ni por la procedencia de los participantes.

¿Cuales son los premios para esta nueva edición?

Nunca esta demás recordar cuanto es el monto que recibirá la dichosa persona que gane. Pues en esta edición se hará una repartición de $154.500.000, total que será repartido en las diferentes tandas del sorteo.

En primer lugar se sortearán un total de 39 premios de 1 millón de pesos a cada RUT ganador. Esto continua con otros 39 premios de 2 millones de pesos, exclusivos para los beneficiarios de Polla. Por último, la segunda etapa, considera 5 sorteos de 2.5 millones de pesos, y otros 5 premios de 2.5 millones de pesos sólo para los beneficiarios de Polla.

Ganadores de la segunda ronda de «La suerte de ser chileno»

Este año la Polla Chilena de beneficencia se encuentra cumpliendo 88 años. De modo que en honor a esta celebración, esta será la misma cantidad de personas que saldrán beneficiadas. Te presentamos a continuación los beneficiados de esta ronda más reciente:

23.781.257 (Los Ángeles)

19.011.918 (El Almendral)

20.307.273 (Talca)

Para conocer y confirmar que eres uno de los participantes que tendrá un dinero extra estas vacaciones, puedes ingresar a la página de Polla e ingresar tu RUT para descubrirlo.