Pamela Díaz cuenta la firme de su pelea con Daniela Aránguiz: «Me echó de la casa con guardias»

‘Hoy es hoy’ es el nombre del podcast de Pamela Díaz, que rápidamente se ha convertido en uno de los más escuchados en nuestro país. Y en su último capítulo, dejó la grande luego de mandarse una sorpresiva confesión sobre no otra que Daniela Aránguiz.

Resulta que mientras conversaba con Chiqui Aguayo, Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas sobre la llegada de la ex chica Mekano a ‘Zona de Estrellas’ como panelista, le preguntaron por la enemistad que mantiene con ella y los motivos por los que partió.

«¿Tú no eras amiga de ella en un momento?» le consultó el locutor de Radio Activa, mientras que Sergio Rojas agregó: «Si, cuando fuiste a meterte a su casa en Brasil, ¿te acuerdas?». Frente a lo que Pamela Díaz señaló: «Si y ahí nos peleamos po’ tonto».

Tras esto, es que la Fiera contó por qué de distanciaron con Daniela Aránguiz. «porque yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias» afirmó. Momento en el que Chiqui Aguayo le insistió: «¿Pero te acuerdas que era lo que le dijiste?».

La pelea de Pamela Díaz y Daniela Aránguiz

«Si, le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’. Entonces, yo le dije sorry pero como que nada, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra, que se acuerdan que dijo ‘vieja conche…”, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter» reveló Pamela Díaz.

Por su parte, según consigna La Cuarta, Sergio Rojas lanzó en tono de broma: «Súper atinado ir a Brasil a la casa de ella a decirle eso».

Ya para cerrar, Pamela Díaz señaló que «Bueno y ahí ella me dijo ‘y tu no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto’, y yo a mi ex suegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai’, le mando un beso si me está viendo. Entonces empezamos a discutir y no grabamos más».