«No tengo dudas»: Daniel Fuenzalida por «mano negra» en fin de Me Late

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, en el cual el invitado fue ni más ni menos que Daniel Fuenzalida, quien de inmediato se confesó por el abrupto fin de ‘Me Late’, que lo ha tenido en el centro de la noticia.

Por lo mismo que la noche comenzó con Rayén Araya consultó si ¿El intempestivo final del programa de farándula de TV+ se debió a una mala evaluación del trabajo de su equipo? ¿O fue por una “mano negra” que conspiró en las sombras para acabarlo? Daniel no dudó en votar por la opción de “mano negra”, en lo que el público coincidió con él en un 71%.

Frente a esto, Daniel Fuenzalida mencionó que «Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió», aclarando que no se refiere al periodista de TVN Iván Núñez, como se había comentado en la prensa.

Adicionalmente, confirmó que el programa se canceló de un día para el otro, sin dar la oportunidad de despedirse en pantalla ni de tener un “último capítulo”. «Me citaron el viernes a las siete de la tarde después de hacer el programa en vivo y me informaron que el programa ya no iba más».

«Llevo 25 años en la televisión, sé las reglas del juego, los ejecutivos pueden hacer el contenido que quieran, la oferta mía a lo mejor ya no les gustó y cumplió un ciclo. Lo que me da pena es que la forma no fue buena», opinó.

Daniel Fuenzalida y los posibles motivos del fin de Me Late

Consultado al respecto por Katty Kowaleczko, el conductor opinó que el cierre del espacio de farándula no se debe a faltas de rigurosidad periodística. “En todos estos años pocas veces pedimos disculpas, porque pocas veces nos equivocamos o nos pasamos (…) Yo confiaba mucho en la edición periodística de Andrés Caniulef y en mis periodistas, ellos reporteaban todo el día, chequeaban información, y, teniendo todo eso, el resto es el show televisivo”, explicó.

En torno a lo que se viene en su carrera, el conductor indicó que no necesariamente regresará a la televisión. “Yo ya aprendí, para mí la TV no es todo en mi vida. Hace 15 o 20 años atrás me salía de la TV y se me acababa el mundo, pero afortunadamente hoy no me pasa y me puedo ocupar de otras cosas. Esto me apasiona mucho, le tengo mucho amor y cariño, pero si no está, no está, no se viene el mundo abajo, es una pega más. Esto es sólo una parte de mi vida”, señaló.