Mayte Rodríguez y su historia de amor: «¡Ni nos miramos!»

La noche de este domingo se estrenó el primer capítulo de ‘Todo por Ti’, el programa de conversación de Cecilia Bolocco, donde famosos homenajean a sus madres. Y las primeras invitadas fueron ni más ni menos que Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Para comenzar, la ex Miss Universo le consultó a la rubia por nombrar a su retoño Galo, asegurando que es «porque es un nombre que significa guerrero y me gusta porque es imponente, es un nombre poderoso. Y el segundo nombre es Tahiel, que significa libre en mapuche, entonces es guerrero libre».

Por otra parte, Cecilia Bolocco le consultó por su relación con Camilo Figueroa, el padre de su hijo Galo. Sobre cómo lo conoció, ella contestó que “lo conocí por el restaurant. Él es empresario gastronómico y cuando abrió su restaurant, me lo presentó una amiga… ¡ni nos miramos! Y después en la pandemia, en Maitencillo no estaban las reglas de salir a la calle, en la primera pandemia, ahí me lo topé, él regando las plantas de afuera del restaurant… (fue) ‘oye, a ver si un día nos vemos, si nos juntamos’, (y) nos volvimos a topar en otra ocasión y ahí enganchamos”.

La historia de amor de Mayte Rodríguez

Consultada por qué le gustó de él, Mayte Rodríguez reveló que le llamó la atención lo “misterioso, muy callado y tímido” que era… “me saltó la duda de querer conocerlo un poco más”, agregando que “creo que fui más yo la que él que se acercó”.

La ex actriz de teleseries como “Feroz” e “Infiltradas” confesó, además, que “es una muy linda persona. Al conocerlo me di cuenta que teníamos valores e historias de infancia muy parecidas” y que también la marcó y gustó mucho “alguien que me acepte como soy, con todo lo que vengo, con lo bueno, con lo malo, y que en base a eso uno vaya cambiando porque uno quiera, no porque tenga (que hacerlo)”, y que para ella es clave “acompañarse con el otro” y eso lo encontró en Camilo.

Acerca de su maternidad, la hoy influencer y rostro de publicidad dijo que quería ser mamá, “pero no todavía”. Declaró que ella si bien dejó de tomar pastillas anticonceptivas, de todas maneras tenía otros métodos de cuidado con su pareja. No obstante, empezó a sentir que su cuerpo estaba más desarrollado y se hizo un test y luego se enteró que “tenía tres meses de embarazo… y yo seguía bailando y me subía arriba de la bicicleta”.

Mayte Rodríguez también contó que su mamá sufrió mucho porque no pudo entrar al parto de Galo por estar en pandemia, “mi mamá estaba indignada” y agregó que “yo quiero darle hermanos a Galo, como también me los dieron a mí… y quiero la experiencia de tener una niñita”.