Fran Undurraga eleva las temperaturas con foto a todo cachete

En varias ocasiones te hemos contado que Fran Undurraga es una de las famosas más activas en redes sociales. Pues solo en Instagram ya supera los 1.4 millones de seguidores, a los que siempre enamora con picaronas fotitos que siempre la llenan de piropos.

Pero esto no es todo, ya que la ex chica reality también tiene un perfil en Unlok, plataforma con suscripción de pago que funciona de forma similar a Only Fans, donde comparte contenido más subido de tono con sus fanáticos. Por lo mismo que siempre se dedica a promocionarlo.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que Fran Undurraga dejara sin palabras a su público, al subir una picarona postal en la que aparece completamente desnuda, posando arriba de una mesa mientras mira a la cámara y luce algunos de sus tatuajes.

«¡Está servida la cena!», escribió la chiquilla para acompañar el registro en sus historias de Instagram, junto con promocionar su cuenta en Only Fans, la que se encuentra con un 20% de descuento sobre su precio normal.

Fran Undurraga ya enamoró con destapada postal

Se debe recordar que esta no es la primera vez en la semana que Fran Undurraga deja sin palabras a sus seguidores, pues hace solo unos días te contamos que la ex chica reality enamoró con una coqueta postal en la que se le luce posando en ropa interior.

«Por dármelas de linda y andar haciendo fotos dp del sauna 🧖🏻‍♀️ me enfermé…» comenzó escribiendo para acompañar el registro donde también luce unas zapatillas.

Junto con esto, Fran aprovechó de volver a hacer el llamado a sus fanáticos para que revisaran el nuevo contenido que publicó en Unlok.

«… de todas formas les dejo el L!nk por si quieren ver las fotos! Está en mi B!0. Qué tengan lindísimo día!» cerró la chiquilla, que en cosa de minutos ya tenía más de 48 mil me gusta y cientos de comentarios.