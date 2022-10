Daniela Aránguiz responde tras rumores de separación con Jorge Valdivia

En los últimos días, han estado circulando una serie de rumores con relación a la separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, con varios afirmando que sería un hecho que la pareja ya no seguiría más.

Tanto así, que durante el fin de semana, Sergio Rojas, durante su programa a través de Instagram ‘Qué te lo digo’, dio a conocer cuál habría sido la frase clave que se mandó el Mago y que terminó en su quiebre.

«Daniela, me quiero tomar un tiempo… Sabes qué, me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar» afirmó el periodista de espectáculos.

Al parecer, Daniela Aránguiz habría reaccionado de la peor manera a las palabras de Jorge Valdivia, por lo que de inmediato le pidió que se fuera de la casa familiar. Es por lo mismo que el ahora panelista se encontraría viviendo en la casa de su mamá.

Es en este contexto que ahora, a través de su cuenta de Instagram, la propia ex chica Mekano reaccionó a la situación, compartiendo una particular historia.

«Mi cara cuando me entero por la prensa de supuestas frases que me dijeron y que ni yo sabía» comenzó escribiendo Daniela Aránguiz junto a una postal, además de agregar: «Qué manera de inventar».

Los rumores de separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Hay que señalar que a mediados de septiembre, Cecilia Gutiérrez fue la que comenzó a revelar los problemas en la relación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

«Efectivamente, a mi me dicen que están distanciados el Mago con la Daniela. Ellos tienen un historial de idas y venidas, que habla de que es difícil lanzarse con alguna confirmación de un término como tal, porque como les decía siempre vuelven… A mí me ha llegado el dato muchas veces que el Mago está en la casa de los papás» comenzó señalando.

Además de agregar que «los vecinos me cuentan y me dicen ‘oye el Mago se está quedando en la casa de los papás, la mamá sale a abrirle el portón en las mañanas, en la tarde cuando llega, se está quedando acá, lo echaron de la casa. Ahora están distanciados, no sé mañana».