Socios de la Parrilla: Carolina Arregui será la primera invitada del nuevo ciclo

Este jueves, después de “Tele13 central”, debutará el nuevo ciclo de “Socios de la parrilla” en Canal 13, espacio de conversación y entretención a cargo de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot. Y la primera invitada de esta temporada será la actriz Carolina Arregui, quien, de esta manera, se reencontrará con Zabaleta a 17 años de haber protagonizado la exitosa teleserie “Brujas” (2005).

«Hace mucho tiempo que no me veía con Carola y la verdad es que no sé por qué, ya que nos queremos mucho. Simplemente la vida nos ha separado y no habíamos coincidido, pero a mí me encanta verla y me hace muy bien estar con ella. Trabajamos mucho juntos y creamos una energía muy positiva, y cuando eso pasa es porque hay buena onda» comenzó señalando el actor.

Siguiendo por esta línea, Jorge Zabaleta afirmó que «nosotros nos entretuvimos mucho y nunca nos aburrimos cada vez que estábamos juntos, ni en escena ni detrás de cámaras. Siempre tuvimos una relación muy bonita».

Acerca de que este reencuentro sea con él como animador de un programa y ella como invitada y ya no como integrantes del elenco de una telenovela, el actor comenta que “somos casi un equipo y aquí uno no adquiere roles, ella no es ni invitada ni yo anfitrión, sino que somos dos amigos que se juntan, se ríen y que lo pasan bien”.

Carolina Arregui y su paso por Socios de la Parrilla

Por su lado, Carolina Arregui confiesa que ser parte de ‘Socios de la Parrilla’ significa para ella, “un regocijo para el alma, y contenta porque es un programa muy entretenido y ameno, donde uno lo pasa bien, así es que quedé entusiasmadísima de haber sido invitada”.

La actriz habla también de compartir este 2022 con quien formara la dupla central de “Brujas”, hace ya 17 años: «Encuentro milagroso reencontrarme con él, porque Jorge se puso a hacer programas y a viajar por el mundo, entonces yo dije ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar alguna vez en una teleserie? Y siempre nos prometíamos estar juntos y nada».

«De hecho, llegué a pensar que lo había perdido… ¡y nos encontramos en este programa! Y, de verdad y aunque suene cliché, es como si nos hubiésemos visto la semana pasada. Sinceramente, qué ganas teníamos de mirarnos a los ojitos y vernos tan contentos, cada uno en lo suyo… y con Pancho lo mismo, lo adoro» continuó.

Desde que hicieron los personajes de “Dante” y “Beatriz” en “Brujas”, que Zabaleta y Arregui quedaron inmortalizados como dupla televisiva, la misma que hoy se puede revivir cada tarde a las 19 horas en la reemisión de dicha telenovela por REC TV.

“A mí me pasa lo mismo que le pasa a él conmigo, me hace muy bien verlo. Es que es la buena onda, el ser compatibles y el conocernos. Sabemos a quién tenemos al lado, sabemos con quién estamos y hay una lealtad y una cosa única que se produce con pocas personas… y con Jorgito nos pasa eso. Tenemos una energía muy rica, tenemos el mismo humor, hablamos el mismo lenguaje, tenemos lindas historias y hay bonitos recuerdos”, sintetiza Carolina Arregui.