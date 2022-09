Julian Elfenbein revela que no tiene casa donde quedarse: «Me echaron»

Sin duda, uno de los animadores más queridos de la televisión es el Julian Elfenbein. Y es que el rostro de Chilevisión se ganó el cariño del público luego de transformarse en la principal figura del popular programa de concursos, Pasapalabra.

Sin embargo, últimamente, Elfenbein ha causado preocupación entre sus fanáticos y seguidores. Todo luego de que en la noche del pasado viernes, el animador compartiera una impactante confesión, que reveló el difícil momento por el que está pasando actualmente.

Julian Elfenbein no tiene casa

Julian Elfenbein se confesó en Podemos Hablar, programa conducido por Jean Philippe Cretton. Fue en ese contexto que el animador confesó que no se puede quedar en su propia casa, porque está «ocupada». Esta sería la razón de la porque busca urgentemente ganas donde vivir.

Según reportó MegaNoticias, el animador confesó: «Estoy preocupado, en serio. Estoy a una semana de tener que dejar donde arriendo. Me echaron».

Y si bien, los otros asistentes al programa se rieron en un comienzo, Elfenbein explicó su realidad para dar a entender que estaba hablando en serio. «Me echaron porque el dueño se va a vivir para allá y yo arrendé otro departamento por dos años y no tengo dónde irme por dos meses».

«Estoy hablando súper en serio. Si me preguntan cómo estoy, es preocupado por esto. No tengo otra, mi casa propia está ocupada», agregó Elfenbein.

Finalmente, Elfenbein reiteró que anda en busca de un hogar donde quedarse. «Necesito hacer un llamado a alguien que arriende un departamento por dos meses, amoblado eso sí», confesó el animador.

Las noticias llegan meses después de que Julian Elfenbein tuviera que desmentir rumores de una supuesta relación con Mane Swett. En dicha ocasión, el animador aseguró: «No tengo nada que hablar de mi vida privada porque no, yo solo te puedo decir que hoy día estamos a esta hora conversando de The Voice Chile y estamos muy contentos por los chicos y las chicas que se han presentado».