Esta es la verdad del día que Zalo Reyes se comió una cebolla

Sin duda que la jornada de este domingo 21 de agosto, todo Chile quedó impactado al conocer el fallecimiento de Zalo Reyes. El conocido ‘Gorrión de Conchalí’, dejó este mundo a los 69 años, tras estar internado por varios días. Por lo mismo que muchos están recordando algunas de sus anécdotas más importantes.

Y obviamente que no se podía quedar fuera el particular momento que protagonizó en 1995, cuando participó del programa Hablemos de…, conducido por César Antonio Santis. En el episodio en cuestión, donde estuvo el cantante, también aparecieron como invitados Carmen Frei (Presidenta de la DC), Alberto Plaza, y Raphael de España.

Zalo Reyes se comió una cebolla

Pero uno de los detalles más importantes que tenía el espacio de conversación que la rompía en la época, era la participación del hipnotista Tony Kamo. Para quienes no lo conozcan, se trataba de un psicólogo español, el que ganó gran popularidad en nuestro país en lo ’90, pues aseguraba que nadie se podía resistir a su manipulación.

Es por esto que en el nombrado programa, Kamo «hipnotizó» a Zalo Reyes. Dentro del supuesto acto de mentalismo, el Gorrión de Conchalí cayó dormido. Luego, Kamo pronunció las siguientes órdenes: «Atención porque ahora, cuando cuente tres, tú vas a despertar, todos seguiremos normal, y tú cuando despiertes… resulta que tú de mañana no has desayunado, no has comido, no has almorzado, no has cenado… Y tienes hambre, mucha hambre».

Tras esto, llega un mozo con una cebolla en la mano completamente pelada. Para cerrar, el español le dice que ahora la cebolla que estaba frente a él, era una manzana. Fue ahí que Zalo Reyes comienza a comer la cebolla. Todo, hasta que el supuesto hipnotista le dice que se detenga.

Pero tiempo después, el propio cantante reveló que todo era mentira. «El gallo no hipnotiza, después dijeron la gran mentira. Yo nunca comí, masqué. El verbo mascar, yo masqué y la cebolla no tenía gusto a cebolla, la trataron parece», aseguró, según reportó La Cuarta.

«Yo me presté para este cuento, yo fui acusete cara de cuete (…); me dijo (Tony Kamo) actúa, me dijo, tú eres histriónico… a ver, llora y yo lloré. Te lo digo altiro. Todos los artistas, después de que yo dije que era mentira, han reconocido la huevá. Ahora todos dicen que el huevón no es hipnótico», agregó.

Cerrando el tema, afirmó: «¿Cómo me voy a comer una cebolla así? Hay que echarle agua con azúcar para comérsela, pregúntale a tu mamá, si la huevá era una manzana con una cubierta de cebolla que la trae él. Si el huevón te dice voh estái hipnotizado, queda poco tiempo, dos minutos, querí dos palos y que no te tiriten los párpados. Si yo soy terrible actor. La hice nomás».