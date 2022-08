Antonella Ríos deja la grande con picarona postal en lencería

Ya es conocido que Antonella Ríos impacta a sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram con osados registros en los que deja casi nada a la imaginación, llenándose de piropos por lo regia que luce a sus 48 añitos.

Tal es como ocurrió recientemente, luego de que la chiquilla dejara la grande al subir una osada postal en la que posa con un pequeño conjunto de lencería negra, además de unas pequeñas cadenas de metal bajo el sostén.

«Tú sabes donde estoy» es el simple mensaje con el que Antonella Ríos acompañó la fotografía que en cosa de minutos superó los 24 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de su público, quienes no dudaron a alabarla por lo bien que se ve y su trabajado físico.

Algunos de los comentarios que recibió decían: «Que eres linda»; «Te pasas»; «Fantásticamente fabulosa»; «Qué mujer más hermosa»; «Hermosa y muy sensual»; «cada vez más hermosa y bella»; «te pasas lo hermosa que eres»; «Me enamoré»; «Eres muy hermosa siempre regia»; «Qué sexy»; «Un monumento de mujer una diosa» y «Eres lo más hermoso que hay».

Antonella Ríos molesta por el uso de su imagen

Unos días atrás, te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se da entender que va por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Además, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».