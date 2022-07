Kathy Orellana cuenta la firme de por qué se alejó de redes sociales

No cabe duda que Kathy Orellana hace noticia constantemente gracias a sus publicaciones en redes sociales, las cuales siempre llaman la atención por su contenido y la han tenido en medio de la noticia en varias ocasiones.

Pero durante los últimos días, la chiquilla había estado bastante desaparecida de su cuenta de Instagram, sin subir nada. Por lo mismo que sus seguidores habían estado bastante preocupados sin tener noticias de ella.

Y finalmente, durante la tarde de este lunes, Kathy Orellana regresó con una series de historias, dando a conocer los particulares motivos por los que no estuvo utilizando la plataforma.

«Por fin, por fin pude recuperar el Instagram (…) A todos me habían hackeado el Instagram así que por fin ya es mío nuevamente» aseguró a través de un video, donde además aprovecha de subir el número de teléfono de su emprendimiento.

Tras esto, Kathy Orellana agregó en otra historia: «Porque estoy nuevamente con mis cuentas, FELIZ» mostrando los descuentos de sus productos de dieta. Para cerrar, en otro video donde promocionó el emprendimiento agregó que «Recuperamos las cuentas».

Kathy Orellana llorando en redes

Hay que mencionar que pese a que está feliz tras recuperar su cuenta de Instagram, recientemente la ex chica Rojo tenía bastante preocupados a sus seguidores, pues subió un video a la red social de la camarita en la que no se veía muy bien y acompañó con un particular mensaje.

«Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo. Estoy hecha mierda» comienza señalando Kathy Orellana en sus historias.

Tras esto, la cantante se contuvo al momento de relatar lo ocurrido, pero aseguró que «No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro». En ese momento desató todo tipo de comentarios, pues terminó entre lágrimas.