José Luis Repenning se confesó sobre su relación con Priscilla Vargas Tras varios rumores que comenzaron a vincularlos sentimentalmente, José Luis Repenning habló de la amistad que tiene con su compañera.

Como te contamos hace un tiempo, a través de redes sociales comenzaron a circular una serie de rumores que vinculaban sentimentalmente a José Luis Repenning y Priscilla Vargas, esto a raíz de la buena onda que demuestran en pantalla.

Frente a esto que el propio periodista debió salir a aclarar esta situación, asegurando que solamente se trata de una amistad que mantienen ambos y que resultaba molesta esta situación, pues no era la primera vez que lo relacionaban con una de sus compañeras de trabajo.

Y recientemente José Luis dio una entrevista a Tiempo X, donde nuevamente se encargó de desmentir cualquier tipo de relación con su compañera, además de hablar sobre la faceta más relajada y cercana que ha mostrado en el noticiero de la mañana.

El nuevo lado de José Luis Repenning

«Es probable que quizá cuando estaba en el (noticiero) central no tenía estos espacios para ser un poco más yo. No lo hacemos forzado, tratamos de ser como somos no más» comenzó señalando el periodista de Mega.

Siguiendo por esta línea, José Luis agregó que «con Priscila Vargas somos amigos hace tanto tiempo que me sale natural. Cuando yo la reto o ella me reta, te juro que es 100% real, no hay nada forzado. Lo pasamos super bien porque, en realidad, decidimos llevar a la gente, a nosotros, al equipo, con alegría, con entretención; sin pasar a ser chabacano o pasado para la punta ni restarle seriedad a lo que corresponde».

Junto con esto, el conductor aprovechó de profundizar en esta situación: «Yo creo que va mucho en la complicidad, en la cercanía y en la amistad que tengo con Pri, porque se nos da de forma natural, y al equipo en general. Son gente joven, los editores no son graves, el director es cómplice».

Para finalizar, José Luis se refirió al éxito que han tenido con las noticias en la mañana. «La mayoría de los chilenos se levanta a las 6 o 7 de y lo que nosotros buscamos es inyectarle un poco de energía a un país que ha estado tan grave los últimos años por la pandemia, el estallido social, la política, la delincuencia, y nosotros decidimos darle el enfoque propositivo».