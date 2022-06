Periodista afirma que tiene fotos que confirman la infidelidad de Piqué

Sin duda debe ser uno de los cahuines más comentados del último tiempo. Y es que el término de la relación entre Shakira y Gerard Piqué dejó la embarrada en todos los titulares del mundo.

Tras días de especulaciones, análisis a sus canciones más recientes y rumores que se propagaron entre los seguidores de Shakira; finalmente, la colombiana confirmó que se separó del futbolista.

Las noticias salieron a la luz a través de una exclusiva del diario español «El Periódico»; quienes reportaron que Piqué le fue infiel a la cantante. Asimismo, y a través de las palabras de la periodista Laura Fa, quedó claro que la colombiana dejó al futbolista producto del engaño.

Y ahora, Fa conversó en exclusiva con el diario Las Últimas Noticias, donde entregó detalles de la polémica que destapó con su compañera del podcast «Mamarazzis», Lorena Vásquez.

Habría fotos que revelan la identidad de la patas negras

En esa línea, la periodista aseguró que sabía «hace tres meses» Piqué se habría mudado a su antiguo departamento de soltero. «Él ya no tiene las llaves de la casa en la que vivía con Shakira. Esta semana fue a la casa y tuvo que tocar el timbre«, agregaron. Por otra parte, y en relación a las razones de la separación; la periodista reveló que en primera instancia la colombiana pilló al futbolista con otra mujer.

Producto de dicha infidelidad, Shakira decidió terminar todo con Piqué a pesar de que llevaran 12 años juntos. «A nosotras, las ‘Mamarazzis’, nos han comentado que existe una tercera en discordia«, añadió la reportera, echándole leña al fuego.

«Me han dado el nombre de la chica, tengo fotografías de ella con Piqué. Pero no sé decirte exactamente hasta dónde llega la relación con esta chica porque no los he visto y no puedo decir si es su amiga; su novia; o su media amiga«, concluyó Fa.