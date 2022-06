«Me enterró los dedos en los ojos»: Fernando Godoy habla sobre reencuentro con su esposa

Uno de los últimos invitados del programa de conversación nocturno de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, «De Tú a Tú»; fue el querido actor y comediante Fernando Godoy. Recordemos que el también influencer se hizo conocido con su personaje «Nachito», en la exitosa comedia de Mega «Casado Con Hijos».

Y si bien Godoy se tomó el tiempo para hablar de lo humano y lo divino, lo que más llamó la atención del público fue la historia de como el actor conoció a su actual pareja Ornella Dalbosco. Fue así, que el actor reveló que la conoció cuando su ahora esposa se acercó a él para pedirle una foto en un mall.

Luego de la interacción, Godoy le pidió su número de teléfono y comenzaron una relación que no duró mucho. Todo porque el actor le fue infiel, según reveló el mismo. «Ella tenía como 18 o 19, y yo 23. Y voy a ser súper sincero contigo: la embarré, me porté mal. Estaba joven y alocado, no pisé el freno a tiempo y la perdí».

El violento reencuentro de los tortolitos

Luego de eso, Fernando Godoy reveló en conversación con Martín Cárcamo: Dalbosco le dijo que no lo quería ver más tras enterarse de las infidelidades; y así fue que perdieron contacto por cerca de 5 años. Sin embargo, ambos se reencontraron en un local nocturno.

En esa línea, según reportó RadioActiva, el actor aseguró: «Nos topamos de cerca y le digo ‘Ornella’. Se puso tan nerviosa y me odiaba tanto que me entierra los dedos en el ojo, como las películas. Me los dejó morados, en serio». Sin embargo, agregó que sintió algo una «energía; le empecé a hablar y empezó a responder».

Con esto, los tortolitos restablecieron su relación y actualmente cuentan con dos hijos. La primera se llama Lua y el segundo se llama Nalu; y llegó al mundo hace tan solo días. Una noticia que Godoy compartió por sus redes sociales.