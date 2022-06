Claudia Conserva revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

Una de las figuras más queridas de la televisión compartió preocupantes noticias hoy. Se trata de Claudia Conserva, quien compartió una lamentable información; la animadora fue diagnosticada de cáncer de mamas.

Conserva compartió las noticias a través de cuenta de Instagram; donde reveló que hace días se realizó un examen de rutina, que arrojó los inesperados resultados. La revelación fue acompañada por una fotografía que se tomó el día de su chequeo médico; junto a una sentida reflexión en la que afirma que está enfrentando el diagnóstico de la mejor forma posible.

La sentida reflexión de la animadora

En la publicación de redes sociales, Conserva escribió: «Esta foto la publiqué el viernes 17 de junio am. Partía feliz a hacerme todos los exámenes de rutina, como todos los años. Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal. No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca».

Según reportó Página 7, la animadora agregó: «El mismo viernes 17 de junio pm, me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambió en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo,tengo un diagnóstico: cáncer».

Por otra parte, Claudia Conserva aseguró que está lista para llevar a cabo «una dura batalla. Sorpresiva, inesperada, dolorosa, durísima. Acá estoy, golpeada, asimilando, reflexionando y soltando todo».

Conserva se alejará de las pantallas

Finalmente, la animadora reveló que se alejará de las pantallas un tiempo. Todo porque quiere «concentrar fuerzas en mi salud y salir de esto. Qué fundamental es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico. No se olviden de eso. Grábenselo. Ojalá sea el caso».

«Tengo a los mejores a mi lado para sostenerme. Comienzo a prepararme física y psicológicamente para lo que se viene. Cosas que pasan. La vida misma. Pido respeto y comprensión ante un momento tan complejo», cerró.