Kathy Orellana responde con todo a las declaraciones de Raquel Argandoña: «Es fácil ver la paja en el ojo ajeno»

Todo comenzó hace un par de días, cuando Kathy Orellana comenzó una transmisión en vivo de Instagram y comentó las diversas adicciones que ha tenido con el pasar del tiempo. Incluso, de su vida alejada de la pantalla chica.

«Yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo; porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila», expresó a través de su red social; antes de que sus seguidores la notaran extraña y se molestara por esta apreciación de los internautas.

Este claramente iba a ser pauta del mundillo de la farándula, ya que Raquel Argandoña abordó de forma extendida el tema en Zona de Estrellas. Allí aseguró que le da pena la situación de la ex chica rojo y aseguró que está muy sola.

«Yo creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja, porque ella no está bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien. Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable», señaló la Quintrala en el espacio farandulero.

La respuesta de Kathy Orellana

Por su parte, el mundillo del espectáculo nacional explotó ante las declaraciones de la Raca en Zona de Estrellas. Lo que claramente iba a llegar a mano de Kathy Orellana, quién reaccionó ante los dichos de Raquel Argandoña en la tevé.

«No tengo pena solo aprendo de los errores y digo como son las cosas», inició la cantante a través de sus historias de Instagram acompañado de un video de una sesión de fotos de ella.

«Al parecer a mi admirable @argandona.raquel no la parece y le doy pena. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno», reaccionó la ex chica Rojo ante las polémicas palabras de la Quintrala, encendiendo farandulandia.