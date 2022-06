Fernando Godoy hablará de desconocido capítulo en su relación: «Me porté mal»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, el cual al final emitió un adelanto de lo que será la próxima entrevista, con Fernando Godoy como protagonista. El actor conversará con Martín Cárcamo de distintos temas sobre su vida personal.

Para comenzar, el también comunicador se referirá a los cambios que ha tenido su vida, especialmente lo mucho que ha aprendido, luego de que a su madre le detectaran un cáncer. «Soy de muchos amigos, tengo hartos amigos, me consideraba que los tenía. Pero ahora me di cuenta que no, recién. Las cosas de la vida, el cáncer de mi mamá. Salió hace muy poquito» señaló.

Junto con esto, se pudo ver en el adelanto que Fernando Godoy hablará en profundidad sobre la salud mental; especialmente considerando que en el último tiempo ha pasado por complicados momentos personales.

«Me destrozaron, me quitaron todo lo que pensaba que yo hacía. Necesito estar bien yo, tener abrigo, comida y poder entretener a los demás» le contó a Martín Cárcamo.

Fernando Godoy y su relación

Por otro lado, uno de los temas más importantes de los que hablará Fernando Godoy, es sobre su relación con Ornella Dalbosco, quien es madre de su retoña Lua y con quien actualmente espera a su segundo bebé.

Hay que mencionar que el actor usualmente comparte videos y fotitos en redes sociales junto a su amorcito, los que destacan por su humor, sacando aplausos entre sus seguidores. Pero al parecer la relación no siempre ha pasado por los mejores momentos.

Marcando una diferencia con últimos registros riéndose y realizando bromas por el embarazo de su novia, el intérprete del conocido ‘Nacho Larraín’ la ha pasado mal. Y hasta, en el adelanto se le ve confesar que fue producto de sus propios errores. «Yo la embarré, la perdí, me porté mal», señaló Fernando Godoy, al respecto de un detalle inédito.