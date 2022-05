Rodrigo Herrera le responde sin filtro a Tatiana Merino

La polémica de Rodrigo Herrera al parecer tiene para rato. Pues en las últimas horas, Tatiana Merino compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde defiende con todo a la exesposa del periodista y afirma que ha visto pruebas de su infidelidad.

«Me contaba todo, incluso sé con quién estabas ese día; además de todo lo que hiciste para que ella te perdonará, el tatuaje que te hiciste en la pelvis con el nombre de ella como señal de que ‘la amabas’, solo para que ella no te delatara» es parte de lo que escribió.

Es en este contexto que desde Me Late conversaron con Rodrigo Herrera para conocer su versión. «Dice que no puede dar crédito a una persona que no conoce, refiriéndose a Tatiana» comenzó señalando Luis Sandoval en el espacio.

«Yo quería saber cómo se encontraba, y él me dice que dentro de todo está súper bien y motivado en su trabajo. Trata de que no le afecten este tipo de problemas» continuó el panelista de farándula, afirmando que el comentarista no volverá a hablar del tema.

«Ahora eso está en manos de tribunales y no puede hablar más» cerró Sandoval, revelando que el abogado de Rodrigo Herrera le había recomendado que no diera más entrevistas.

Tatiana Merino arremete contra Rodrigo Herrera

Por otro lado, Mariela Sotomayor se comunicó con Tatiana Merino, quien reafirmó los dichos que dio en Instagram, asegurando que la revelación de Denisse Flores en un programa español era completamente cierta.

«Me dijo ‘me da rabia que estén hablando así de mi amiga. Porque yo estuve a su lado cuando ella sufrió tanto porque este hombre la negaba, y segundo, él sí le fue infiel. Yo fui esa amiga que estuvo con ella cuando llegaba llorando, con una tremenda depresión, porque no podía creer lo que le estaba pasando’, me dijo Tatiana (Merino)» afirmó.

«Tatiana da 100% crédito a la versión que Denisse entregó en el programa español» cerró la periodista.