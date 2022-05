Pablo Vargas preocupa a sus seguidores: «Quiero dejar constancia que si desaparezco»

En las últimas horas, Pablo Vargas dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de que compartiera una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que asegura que está pasando por un complejo momento personal; tanto así, que incluso llegó a pedir alojamiento y seguridad.

Para comenzar, el ex bailarín de Rojo escribió: «Quiero dejar constancia que si desaparezco, es por una conspiración del supuesto hermano… Y lo más triste, mi mamá y familia. No quería llegar a esto pero necesito protección».

Siguiendo por esta línea, Pablo Vargas pasó a explicar los motivos que lo tienen en la compleja situación. «Alguien me podría ayudar con alojamiento unos días, mientras me levanto de este tremendo golpe. Muchas gracias. Nunca pensé que llegarían a esto. #Help #Ayuda es la única manera de defenderme de lo malo que son, y es por la herencia de papá».

«No pasa por una cosa de vida. Sin embargo, algo hacen y esta es la única forma de defenderme de todos. Una tristeza tremenda… No quería llegar a esto. Sin embargo, es por algo» continuó su relato en las historias de Instagram, el que acompañó con una foto de velas y cruces.

«Este es mi fundamento. Homenaje a papá y estuve solo. Y por favor estaba tan feliz de homenajear a mi padre… Y solo pero la maldad no» escribió más tarde Pablo Vargas junto a la historia de otra persona.

Para cerrar, el también periodista señaló: «Muchas gracias a todos dejando en claro constancia, porque no sé que esperar, jamás le haría daño a mi familia. Sin embargo mi corazón se partió. Por hoy, solo necesito apoyo (buenas vibras, bendiciones, etc.) Porque nunca lo esperé. Yo, con poco soy feliz. Buenas noches y de verdad, se sintió el cariño».

Aquí te dejamos las stories de Pablo Vargas