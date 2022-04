Pailita tras polémico concierto: «Está muy preocupante el tema»

Recientemente te contamos que Pailita vivió un complejo momento durante una presentación en Lota. Resulta que mientras cantaba sus canciones más populares, gente del público comenzó a sacar pistolas e incluso se habrían registrado heridos.

«Guarden las pistolas porfa. Mis chanchitos lindos. Por favor mi gentecita. La idea es que si llegamos bien aquí, que lleguen bien a la casita cuando termine el evento (…). Los quiero mucho» señaló el joven desde el escenario, parando el show por algunos minutos.

Es en este contexto que tras el complicado concierto, Pailita conversó con radio ADN, donde se refirió a los hechos de violencia que ocurren en algunas presentaciones y cómo es que lidia con estas.

«Es súper preocupante, yo no les voy a negar que a cada show que me subo, me subo con miedo. Muchas personas entran con pistolas, andan con efectos de la droga, consumiendo alcohol. Y uno no sabe cómo se pueden comportar ellos» señaló.

Pailita y el temor en sus presentaciones

«Nos han pasado muchas situaciones donde tenemos que salir volando de los shows porque pasan cosas que no queremos que pasen» agregó Pailita. Junto con señalar que «más allá de la producción y todo eso, los guardias, esto conlleva harto trabajo y a veces no todas las cosas salen como nosotros queremos».

Además, el intérprete de ‘Ultra Solo’ comentó que «a mí me encanta compartir con la gente, pero últimamente no hemos podido hacer eso, porque queda la cagá en los shows, la gente no tiene control».

«Está muy preocupante el tema, me da miedo subirme a una tarima a cantar sabiendo que sé que hay gente con pistolas, uno nunca sabe las intenciones de las personas» afirmó Pailita.

Para cerrar comentó que «gracias a Dios salió en las noticias, para que se pongan vivos los cabros, y si van a pasar un buen momento no hay que ir con pistolas. Si andai con pistola obviamente es porque vas a ocuparla… Yo siempre en los shows les doy consejos de que no anden peleando, de que después de la disco salgan tranquilos».