Pailita para show para entregar mensaje contra las drogas: «No los va a llevar a ningún lugar»

Hace solo unos días Pailita se presentó en el Brick Trap Festival de Talca, donde estuvo junto a una serie de artistas emergentes presentando sus mejores canciones; y obviamente que la rompió, ya que actualmente es uno de los más exitosos en nuestro país.

Pero lo que más llamó la atención, es que en medio de su presentación y cuando tenía a todo su público bailando, el chiquillo de tan solo 22 añitos decidió detener la presentación y entregar un importante mensaje contra las drogas; momento que de inmediato se viralizó en redes sociales.

El potente mensaje de Pailita

Comenzando con sus palabras, Pailita lanzó a los jóvenes presentes: «Escúchenme, escúchenme. Quiero darles un mensaje super importante aprovechando que hay hartos niños aquí. Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga; andan probando la marihuana y el tussi».

«Yo se los digo de antemano, esa weá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman drogas. Hablen lo que más puedan de eso. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten y aconséjenlo de que eso no le hace bien» agregó el intérprete de ‘Ultra Solo’.

Y la cosa no se queda ahí, ya que Pailita además le hizo un llamado a todos sus fanáticos a que cuiden a sus familias, especialmente a sus madres y padres. Junto con esto, el chiquillo les pidió que se enfoquen en hacer deporte y estudiar.

Al poco tiempo de que se subiera el video, alcanzó miles de reproducciones y cientos de comentarios, con los usuarios aplaudiendo que el artista ocupara su vitrina que llega especialmente a los jóvenes, para entregarles un mensaje tan importante.

«La gente se da cuenta que es diferente a todos los demás. Grande Pailita»; «Un crack pailita va a llegar lejos»; «Pailita presidente» y «Primer lolo que tiene sentido común, me alegro» es parte de lo que le escribieron al artista.