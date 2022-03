Paty Maldonado y charchazo de Will Smith: «A Yerko Puchento le habrían sacado la con…»

El charchazo de Will Smith al comediante Chris Rock en medio de los Premios Oscar tras una broma a su esposa, sin duda que se convirtió en el tema más comentado de la semana. Tanto así que incluso Paty Maldonado desmenuzó la situación en su programa online ‘Las Indomables’.

Resulta que la ex opinóloga de ‘Mucho Gusto’ se refirió a la reacción del actor e incluso lo aterrizó a la realidad nacional, comparando lo ocurrido con uno de los personajes más polémicos de farandulandia: Yerko Puchento; comentando lo crudo que era al hablar de los famosillos.

«Si fuera por eso, aquí en Chile a Yerko Puchento le habrían sacado la conch… todos los días sábados, domingo o viernes que él tenía en Canal 13. Yo nunca me voy a olvidar cómo se rio del físico de la vocera que tenía Piñera» comenzó señalando Paty Maldonado en su espacio a través de YouTube.

Siguiendo por esta línea, la también cantante criticó al personaje de Daniel Alcaíno por su chistes en contra de la ex ministra Cecilia Pérez. «Cuando vi eso dije ‘este niño pensará que él es bonito, que él es buenmozo, no se ha mirado el espejo’. Y no solamente lo hacía, lo hizo con ella en dos o tres oportunidades».

Las polémicas de Yerko Puchento

Pero esto no es todo, ya que Paty Maldonado siguió afirmando que en su juicio al actor y lanzó que todo lo que hizo en su tiempo fue «una ofensa y agresión a una mujer». E incluso recordó al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien también era uno de los objetivos cada semana de Yerko Puchento.

«Todos estamos de acuerdo con que lo que hizo el hijo de la Bachelet fue un robo y lo vamos a decir siempre; pero cuando tú le empiezas a decir ‘guatón tal por cual’ tú ya no lo estás juzgando por lo que hizo, lo estás juzgando por el físico», remató.