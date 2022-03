Naya Fácil y su particular análisis de la guerra Rusia-Ucrania: «Mientras la h… no llegue a Chile»

No cabe duda que la noticia de los últimos días es la invasión de Rusia a Ucrania, la cual hasta el momento ha dejado a millones de refugiados, junto con las decenas de civiles que han perdido la vida en medio de los ataques en sectores residenciales. Situación que tiene al mundo entero en vilo, incluido nuestro país.

Es en este contexto que salió al baile ni más ni menos que Naya Fácil, pues la polémica influencer se las dio de analista internacional y entregó su opinión en redes sociales sobre aquellos en Chile que se preocupan por la situación en el este de Europa.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, la chiquilla comenzó señalando que «No entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania, nosotros estamos al otro extremo, relájense, qué que me importa».

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «Yo estoy acá en Chile, mientras la huea no llegue a Chile, relájense o ¿escuchan algún ruido?».

«Yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión, mi economía no ha afectado nada» cerró su mensaje que rápidamente se viralizó a través de redes sociales, generando una serie de críticas.

Naya Fácil en el gimnasio

Recientemente te contamos que Naya Fácil tuvo su primer día de gimnasio, el cual mostró completamente en Instagram; pero aunque muchos estaban interesados en conocer los detalles de su ejercicio, lo que más llamó la atención fue un chascarro que vivió.

«Que vergüenza anduve con las calzas al revés todo el Gym. Xke nadie me dijo». Junto con agregar que «Llevo mucha vergüenza enserio como tan mensa y creyéndome la gran cosa. Fui. a puro regalar risas» continuó.

Para cerrar su publicación, Naya Fácil subió un video en el que contó cómo llevó la primera rutina. «Chiquillos, todo bien con el gimnasio» y agregó: «Mi cuerpo, mi abdomen, mis glúteos. Dios me sacaron el jugo».