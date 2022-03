Luego de semanas sin estar, participante de Aquí se Baila decide retirarse

La noche de este miércoles se vivió un nuevo capitulo del exitoso programa de competencias de baile, Aquí se Baila; luego de las diferentes presentaciones de cada uno de los concursantes; el animador del programa, Sergio Lagos, tomó la palabra e invitó personalmente al escenario a uno de los competidores.

Dicho competidor llevaba semanas de inasistencia luego de haber sufrido una lesión y así se presentaron para conversar con Sergio y entregar un delicado mensaje a todos los televidentes, Felipe Ríos y Paloma Schneider.

Una resignada despedida en Aquí se Baila

En el programa transmitido por Canal 13, el actor entregó un comunicado para toda la audiencia y partiendo diciendo lo siguiente:

«Venimos a comunicarle al jurado y a nuestros compañeros y toda la gente que ve este maravilloso programa que, lamentablemente, por mi culpa, no culpa de la Paloma, estoy con una lesión en los hombros que he tratado de sanar, pero es un poquito más grave y me dieron dos semanas más de licencia», expresó Ríos sobre la condición de salud que tiene y que no ha logrado recuperarse.

Posteriormente, el actor quiso entregarle como gesto de cariño y gentileza a su compañera de pistas, Paloma, un ramo de flores; a pesar de que Ríos decidió retirarse del programa dijo que aún existían posibilidades de que vuelva en un futuro en Aquí se Baila ¿Será para la segunda temporada acaso?

«Hay que cuidarse y seguir para adelante, viene una segunda temporada ¿o no? así que dejamos las puertas abiertas también a todo lo que se pueda, porque las ganas de bailar están siempre», sostuvo el actor.

A la vez de su comunicado, todo calzó para el propio cumpleaños de Ríos y todos los integrantes del set le dedicaron la linda canción de Feliz Cumpleaños.

La jurada del programa, Francisca García-Huidobro, quiso entregarle un sentido mensaje al interprete y le comentó que «quiero agradecerle al señor Ríos que tenga los cojones de venir a decir que se va porque no puede seguir bailando, en vez de seguir en un tira y afloja con la producción. Eso es de caballeros. Feliz cumpleaños señor Ríos, un placer haberlo tenido en Aquí se Baila».